Christian Mbilli: récord del boxeador que busca vencer y noquear a Canelo Álvarez

Christian Mbilli. Próximo rival del Canelo y actual campeón mundial supermediano del WBC. (@ChristianMbilli/X)

El boxeador franco-camerunés Christian Mbilli buscará dar el golpe más importante de su carrera cuando enfrente a Saúl “Canelo” Álvarez el próximo sábado 31 de octubre, en Riad, Arabia Saudita, donde pondrá en juego el campeonato mundial supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), en una pelea que marcará el regreso del mexicano después de más de un año de inactividad.

¿Cuál es el récord de Christian Mbilli y cuántos nocauts tiene?

Christian Mbilli llegará a su enfrentamiento contra Canelo Álvarez con un récord profesional de 29 victorias, cero derrotas y un empate, incluyendo 24 nocauts, lo que representa una efectividad de 82.8 por ciento para mandar a dormir a sus rivales. Dicho de otra manera, desde su debut en febrero de 2017, el boxeador ha disputado 30 combates profesionales, de los cuales solamente cinco de sus victorias se definieron mediante las tarjetas de los jueces.

Entre sus enfrentamientos más importantes destaca la victoria conseguida ante el polaco Maciej Sulecki, a quien noqueó en el primer asalto el 27 de junio de 2025 para conquistar el campeonato interino supermediano del CMB. Posteriormente, fue elevado a campeón mundial absoluto en enero de 2026, después de que el organismo declarara vacante el cinturón que anteriormente había pertenecido a Terence Crawford.

Estos son algunos de los resultados más destacados de Christian Mbilli durante su carrera profesional:

Lester Martínez (2025) : empate mayoritario después de 10 asaltos.

: empate mayoritario después de 10 asaltos. Maciej Sulecki (2025) : victoria por nocaut en el primer asalto.

: victoria por nocaut en el primer asalto. Sergiy Derevyanchenko (2024) : victoria por decisión unánime después de 10 asaltos.

: victoria por decisión unánime después de 10 asaltos. Mark Heffron (2024) : triunfo por nocaut en el primer asalto.

: triunfo por nocaut en el primer asalto. Rohan Murdock (2024) : victoria por nocaut técnico, luego de que su rival no continuara tras el sexto asalto.

: victoria por nocaut técnico, luego de que su rival no continuara tras el sexto asalto. Demond Nicholson (2023) : victoria por nocaut en el cuarto asalto.

: victoria por nocaut en el cuarto asalto. Carlos Góngora (2023): victoria por decisión unánime después de 10 asaltos.

¿Quién es Christian Mbilli, el boxeador que enfrentará a Canelo Álvarez?

Christian Mbilli Assomo-Hallier nació el 26 de abril de 1995 en Yaundé, Camerún, aunque desarrolló parte importante de su carrera amateur representando a Francia. Durante los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, compitió en la categoría de peso mediano, donde alcanzó los cuartos de final antes de quedar eliminado frente al cubano Arlen López, quien posteriormente conquistaría la medalla de oro.

Después de dar el salto al profesionalismo en 2017, Mbilli estableció su base de entrenamiento en Montreal, Canadá, donde comenzó a trabajar con el entrenador Marc Ramsay. Apodado Solide, el pugilista destaca por mantener una presión constante, lanzar combinaciones de poder y buscar el intercambio de golpes, características que lo han convertido en uno de los representantes más peligrosos de las 168 libras.

Christian Mbilli amenaza con noquear a Canelo Álvarez: ¿Qué dijo el campeón?

A pocos días del enfrentamiento, Mbilli ha manifestado su intención de terminar la pelea por nocaut. Su promotor, Camille Estephan, compartió una declaración atribuida al campeón en la que aseguró que defendería su cinturón en Arabia Saudita en representación de Montreal y Quebec, buscando derrotar a Canelo antes de que sonara la última campanada.

Durante entrevistas anteriores, el franco-camerunés también cuestionó el estado físico del mexicano y aseguró que su estrategia consistirá en mantener una ofensiva constante durante los 12 episodios.

“Voy a lanzar golpes desde el primer segundo hasta el último segundo de la pelea”. Declaró Mbilli.

Sin embargo, el campeón también reconoció que Álvarez continúa siendo un boxeador peligroso por su capacidad para contragolpear y conectar golpes de poder. Por su parte, Canelo ha rechazado las declaraciones relacionadas con su edad y aseguró que Mbilli todavía desconoce la exigencia que representa enfrentar a un excampeón indiscutido de las 168 libras.

¿Cuándo y dónde será la pelea de Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli?

El enfrentamiento entre Canelo Álvarez y Christian Mbilli está programado para el sábado 31 de octubre de 2026 en la ANB Arena de Riad, Arabia Saudita, donde el mexicano buscará recuperar el campeonato mundial supermediano del CMB, después de perder sus cuatro cinturones ante Terence Crawford en septiembre de 2025.