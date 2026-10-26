¿Cómo está César Montes? Lokomotiv y él viajaban en tren que sufrió ataque con drones en Rusia (Moisés Pablo Nava/Pexels)

El equipo de futbol Lokomotiv Moscú se encontró en medio de un ataque de drones ucranianos tras disputar un partido ante Rostov y volver a la casa en la capital rusa.

En un comunicado oficial del club ruso confirmaron el estado de salud de jugadores y cuerpo técnico.

¿Cuál es el estado de salud de César Montes?

El delantero mexicano, al igual que el resto de la plantilla y personal del equipo, salieron ilesos después de que el tren donde viajaran fuera alcanzado por drones que atravesaban la región de Vorónezh. El ataque habría afectado a vagones distintos de donde viajaba Lokomotiv.

Cuerpo técnico y jugadores del club ruso abandonaron el lugar en autobuses con escolta por carretera, después de que el trayecto del tren quedara detenido.

Equipo médico del club de futbol de Moscú brindó apoyo de primeros auxilios a las y los pasajeros herido del tren, autoridades de Vorónezh confirmaron la muerte de dos personas y al menos 17 heridos.

¿De dónde volvía el equipo de Lokomotiv?

FC Lokomotiv Moscú volvía casa después de jugar contra el FC Rostov en la Liga Premier de Rusia en el Estadio Rostov en Rostov del Don, Rusia, el pasado 25 de octubre, el partido terminó con un marcador 2-0 en favor de Rostov, el encuentro no contó con la participación de César Montes.

Actualmente el club Lokomotiv se posiciona como el número 13 en la Liga Rusa con 2 victorias, 5 empates, 5 derrotas y 11 puntos totales. Su máximo goleador es el atacante ruso Nikolay Komlichenko con 3 anotaciones y 1 asistencia en 6 juegos.

Sus próximos partidos en la Copa de Rusia serán:

Jueves 29 de octubre . CSKA Moscú vs Locomotiv Moscú.

. CSKA Moscú vs Locomotiv Moscú. Domingo 1 de noviembre . Locomotiv Moscú vs Spartak Moscú.

. Locomotiv Moscú vs Spartak Moscú. Viernes 6 de noviembre . Locomotiv Moscú vs Rubin.

. Locomotiv Moscú vs Rubin. Domingo 22 de noviembre . FC Rodina Moscú vs Locomotiv Moscú.

. FC Rodina Moscú vs Locomotiv Moscú. Martes 24 de noviembre . Locomotiv Moscú vs Rostov.

. Locomotiv Moscú vs Rostov. Domingo 29 de noviembre. Locomotiv Moscú vs FC Dynamo Majachkalá.

Después del accidente que vivieron los jugadores y cuerpo técnico del equipo ruso, se espera que en los próximos días retomen las actividades del club con normalidad.