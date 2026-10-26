Pronóstico del Balón de Oro 2026: ¿Quién será nombrado el mejor jugador del mundo?

Balón de oro 2026 La carrera por reconocer al mejor jugador de futbol de la temporada se cierra entre Harry Kane, Kylian Mbappé y Lamine Yamal. Uno de ellos recibirá el galardón de France Fotballl este lunes 26 de octubre.

Este lunes 26 de octubre, la revista France Football entregará su tradicional ‘Balón de Oro’ a quien considera “El Mejor Jugador del Mundo” en lo que se ha perfilado como una de las galas más impredecibles de los últimos años. Tras una temporada que incluyó la Copa del Mundo de la FIFA, donde España se coronó campeón para destronar a Argentina, tres jugadores se perfilan como los principales candidatos para ser el nuevo ‘rey’ del balompié internacional.

Balón de Oro 2026: ¿Cómo se elige al ganador del premio?

El Balón de Oro 2026 se define mediante tres criterios establecidos por la revista francesa France Football, organizadora del premio, en orden de importancia.

El primero es el rendimiento individual del futbolista, con especial atención a sus actuaciones decisivas e impresionantes durante la temporada. El segundo corresponde al desempeño colectivo y los títulos conquistados con su club o selección nacional. Finalmente, el tercero considera la clase del jugador y su juego limpio, es decir, su talento, comportamiento deportivo y respeto por las reglas.

De acuerdo con el reglamento oficial, el periodo evaluado comprende del 3 de agosto de 2025 al 19 de julio de 2026, incluidos los principales torneos internacionales.

La elección corresponde a un jurado internacional de periodistas especializados, participan representantes de los 100 países mejor ubicados en el ranking de la FIFA para el premio masculino y de los 50 primeros para el femenino.

¿Quién tiene más probabilidades de ganar el Balón de Oro 2026?

Luego de que el año pasado, Ousmane Dembélé se convirtiera en el ganador de este premio por primera vez en su carrera, todo apunta a que en esta edición alguien nuevo escribirá su nombre en la lista de ganadores. De acuerdo con sitios especializados en mercados de análisis y estadísticas, las probabilidades aparecen de la siguiente manera:

Harry Kane (65%)

Kylian Mbappé (25%)

Lamine Yamal (10%)

El delantero inglés del Bayern Múnich, Harry Kane, se perfila como el favorito de la noche luego de haber sido el máximo anotador de la temporada pasada y conquistar los títulos locales de la Pokal y la Bundesliga con el cuadro bávaro.

No obstante, en las horas recientes, se han dado reportes periodísticos encontrados sobre la situación del ganador del trofeo. Lo que es un hecho es que los tres principales candidatos asistirán a la gala del día de hoy en Londres, descartando cualquier posibilidad de ‘boicot’ por parte de cualquier equipo y que ha ocurrido en años pasados,