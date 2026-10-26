¿Quién ganó el Balón de Oro 2026? Todos los premios y ganadores de hoy

Gala del Balón de Oro 2026. La ceremonia, organizada por France Football en colaboración con la UEFA, también ha reconocido a porteros, entrenadores y clubes.

El día de hoy, lunes 26 de octubre, se está llevando a cabo la gala del Balón de Oro 2026 desde el London Palladium de Londres. La premiación cuenta con la presencia de las futbolistas mexicanas Scarlett Camberos, del América y Charlyn Corral, del Pachuca, además del futbolista mexicano Julián Quiñones. Aquí las premiaciones al momento:

Balón de Oro 2026: lista de ganadores al momento

Estos son los premios confirmados de la ceremonia de este lunes 26 de octubre en el London Palladium de Londres.

Balón de Oro masculino : Harry Kane - Bayern Múnich.

: Harry Kane - Bayern Múnich. Balón de Oro femenino : Alexia Putellas - FC Barcelona

: Alexia Putellas - FC Barcelona Trofeo Kopa masculino (mejor joven) : Lamine Yamal - FC Barcelona.

: Lamine Yamal - FC Barcelona. Trofeo Kopa femenino (mejor joven) : Vicky López - FC Barcelona.

: Vicky López - FC Barcelona. Trofeo Yashin masculino (mejor portero) : Unai Simón - Athletic Club.

: Unai Simón - Athletic Club. Trofeo Yashin femenino (mejor portera) : Cata Coll - FC Barcelona.

: Cata Coll - FC Barcelona. Trofeo Johan Cruyff masculino (mejor entrenador) : Luis de la Fuente - Selección de España.

: Luis de la Fuente - Selección de España. Trofeo Johan Cruyff femenino (mejor entrenador) : Pere Romeu - FC Barcelona Femenil.

: Pere Romeu - FC Barcelona Femenil. Trofeo Gerd Müller masculino (máximo goleador) : Harry Kane - Bayern Múnich.

: Harry Kane - Bayern Múnich. Trofeo Gerd Müller femenino (máxima goleadora) : Charlyn Corral - Pachuca Femenil.

: Charlyn Corral - Pachuca Femenil. Mejor club masculino : Paris Saint-Germain - Francia.

: Paris Saint-Germain - Francia. Mejor club femenino : FC Barcelona - España.

: FC Barcelona - España. Premio Sócrates (labor social): Bukayo Saka - Arsenal.

Charlyn Corral, ganadora del Trofeo Gerd Müller 2026. Camberos y Quiñones las mejores posiciones mexicanas de la historia

Una de las principales novedades respecto al corte anterior es el reconocimiento a Charlyn Corral, futbolista de Pachuca Femenil, como mejor goleadora de la temporada. En la categoría masculina, el galardón fue para Harry Kane, delantero del Bayern Múnich.

Además, los mexicanos Julián Quiñones y Scarlett Camberos finalizaron en las posiciones 28 y 21, respectivamente, de las clasificaciones del Balón de Oro.

FC Barcelona, el más ganador de la premiación del Balón de Oro 2026

Luego de que se llevaran a cabo las premiaciones, el equipo que contó con más galardones fue el FC Barcelona, teniendo hasta 6 premios de los 13 disponibles, estando presente en 5 de las 7 categorías además, siendo las excepciones el Premio Sócrates y el Trofeo Gerd Müller.

Los galardones del FC Barcelones fueron los siguientes: