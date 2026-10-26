Scarlett Camberos presume jersey del América en la gala del Balón de Oro 2026 (Agencia EFE/EFE)

Scarlett Camberos, jugadora del Club América Femenil y primer mexicana en ser nominada al Balón de Oro Femenino, atendió los premios del Ballon d’OR 2026 celebrados este lunes 26 de octubre en Londres, Inglaterra.

Su participación en estos premios es histórica para el futbol femenino en México, siendo la primer candidata al premio.

El equipo Azulcrema presente en la alfombra roja

Durante la ceremonia previo a la entrega de premios, Scarlett vistió un hermoso vestido rojo, no obstante, algo que llamó la atención de las cámaras fue la aparición de la mexicana presumiendo el jersey de local del Club América, con el número 10 y su nombre en la parte trasera en la alfombra roja.

Scarlett con el jersey del Club América en la alfombra roja de la ceremonia del Balón de Oro 2026 (Agencia EFE/EFE)

En mayo de este año, el Club América Femenil se consagró con la Copa de Campeones Femenina de la Concacaf después de vencer al Washington Spirit con un marcador 5-3, con anotaciones de Aylín Aviléz, Geyse Ferreira (2), Irene Guerrero y Scarlett Camberos.

Este campeonato hizo historia en el América Femenil ya que es su primer título internacional del club y el primer campeonato de la Concacaf para un equipo mexicano en esta categoría.

¿En qué lugar quedó Scarlett Camberos en el Balón de Oro Femenino?

La delantera mexicana de 25 años logró posicionarse en el puesto 21 de 30 del Balón de Oro Femenino, marcando un hito en la historia del futbol mexicano femenil. Camberos se convirtió en la primera mujer mexicana en ser nominada a este premio y logró entrar dentro del ranking de las mejores 30 a nivel mundial.

“Bueno con cualquier número que iba a quedar hoy. Pues estoy muy agradecida de estar aquí, y representar al Club América y a México y a mis compañeras. Sobre todo muy agradecida, y sí, un poco de ansiedad y nervios, de ya que vamos a entrar a la ceremonia, pero todo bien”. Expresó en un video compartido en redes del Club América.

Asimismo, la delantera mexicana Charlyn Corral de Club Pachuca recibió el Trofeo Gerd Müller durante la ceremonia del Balón de Oro 2026.

Por su parte, Julián Quiñones se posicionó en el puesto 28 del Balón de Oro varonil 2026, siendo el puesto más alto que un mexicano ha logrado en estos premios.