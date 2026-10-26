Scarlett Camberos y Julián Quiñones consiguen los mejores lugares en la historia para mexicanos en el Balón de Oro

Scarlett Camberos y Julián Quiñones Futbolistas mexicanos nominados al Balón de Oro 2026 (cuartoscuro)

Los futbolistas Scarlett Camberos y Julián Quiñones lograron las mejores posiciones en la historia en el ranking del Balón de Oro para jugadores mexicanos.

¿En qué lugar quedaron Scarlett Camberos y Julián Quiñones en el ranking del Balón de Oro?

France Football comenzó a revelar el ranking de los nominados para el Balón de Oro, en preparación para la ceremonia que se lleva a cabo este lunes 26 de octubre en Londres a las 14:00 horas (centro de México).

Los futbolistas mexicanos Julián Quiñones y Scarlett Camberos fueron revelados en septiembre como parte de los treinta nominados en sus respectivas categorías. Ahora se dio a conocer en qué puesto quedaron.

Camberos hizo historia desde que fue nominada, pues ninguna otra mujer mexicana había entrado a la lista en en el pasado. Figuró el puesto 21, el más alto que ha alcanzo un jugador o jugadora de nacionalidad mexicana en la historia del premio. Con 27 goles y 7 asistencias en la última temporada, Camberos lideró al Club América a su campeonato durante el torneo Clausura 2026. Además, fue la jugadora más valiosa de la CONCACAF W Champions Cup y posiblemente disputará en la Copa del Mundo Femenil que se llevará a cabo en Brasil el próximo año.

Quiñones, por su parte, se posicionó en el lugar número 28 de la lista para la categoría varonil. El colombiano nacionalizado mexicano fue el máximo anotador de la liga saudí. Además fue integral en el desempeño del Tricolor en la Copa del Mundo 2026, anotando 4 goles durante el campeonato.

Antes de Camberos y Quiñones, los mexicanos nominados al Balón de Oro habían sido:

Guillermo Ochoa en 2007

en 2007 Rafael Márquez en 2010

en 2010 Javier Hernández en 2011

en 2011 Andrés Guardado en 2015

en 2015 Giovani dos Santos en 2015

Ochoa fue el que mejor posición logró antes de Quiñones, llegando al puesto 30. El resto sólo entró en la lista preliminar. Hugo Sánchez, un futbolista que muchos creen debió ganar el premio, nunca fue nominado debido a la regla eliminada en 1995 que establecía sólo futbolistas europeos podían ser acreedores a él.