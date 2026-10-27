Fleetwood Town humilla a uno de los pretendientes de Gilberto Mora

Fleetwood Town vs. Arsenal. Fleetwood Town dio la sorpresa y eliminó al Arsenal de la Carabao Cup 2026. Conoce el resultado y su relación con el posible fichaje de Gilberto Mora. (@Arsenal y @ftfc/X)

El Fleetwood Town, equipo de la cuarta división del futbol inglés, protagonizó una de las mayores sorpresas de la Carabao Cup 2026-2027, después de eliminar al Arsenal, vigente campeón de la Premier League, mediante una tanda de penales que terminó 5-3, tras empatar 1-1 durante el tiempo reglamentario.

La derrota representa un duro golpe para los Gunners, quienes apenas unas horas antes habían sido relacionados con una posible oferta por Gilberto Mora, mediocampista mexicano de los Xolos de Tijuana. El conjunto londinense, dirigido por Mikel Arteta, quedó fuera de los octavos de final ante un rival que actualmente ocupa el puesto 18 de la League Two, la cuarta categoría profesional de Inglaterra.

Fleetwood Town elimina al Arsenal de la Carabao Cup: ¿Cómo quedó el partido?

El encuentro se disputó este martes 27 de octubre en el Highbury Stadium, donde Fleetwood Town sorprendió al Arsenal desde los primeros minutos. Al minuto 21, Aaron Loupalo-Bi aprovechó un error defensivo para marcar el 1-0, desatando la celebración de los aficionados locales ante uno de los clubes más importantes del futbol inglés.

Durante la segunda mitad, Mikel Arteta realizó modificaciones para recuperar el control del encuentro. La entrada de Martin Ødegaard permitió mejorar la circulación ofensiva del conjunto londinense, que encontró el empate al minuto 50 mediante Viktor Gyökeres, quien consiguió su primera anotación de la temporada.

Sin embargo, el Arsenal no logró concretar la remontada y terminó jugando los últimos minutos con diez futbolistas, después de que Max Dowman fuera expulsado por una acción sobre Harrison Neal. El encuentro concluyó empatado y tuvo que definirse mediante una tanda de penales.

En la definición, el guardameta Jay Lynch detuvo el disparo de Bruno Guimarães, mientras que los cinco cobradores del Fleetwood consiguieron convertir sus oportunidades. Finalmente, Conor Haughey marcó el penal decisivo para sellar la eliminación del Arsenal y conseguir una histórica clasificación a los cuartos de final.

¿Por qué la eliminación del Arsenal es una de las mayores sorpresas del futbol inglés?

Se trata de la primera ocasión en que un equipo de cuarta división elimina al vigente campeón de la Premier League y esto lo logró el Fleetwood Town, equipo que además se encontraba en la decimoctava posición de la cuarta división, a diferencia de la segunda posición actual del Arsenal en la máxima categoría inglesa.

De hecho, 84 lugares separaban a los dos clubes dentro de la estructura del futbol inglés. A pesar de ello, el conjunto dirigido por Matt Lawlor logró neutralizar buena parte de sus oportunidades ofensivas y resistió hasta llevar el partido a los penales.

Con este resultado, Fleetwood Town consiguió clasificarse por primera vez en su historia a los cuartos de final de la Carabao Cup. Por su parte, Arteta reconoció la frustración de su equipo tras quedar eliminado y lamentó las oportunidades desperdiciadas durante el encuentro.

Arsenal busca fichar a Gilberto Mora: ¿Cuánto ofrecería por el mexicano?

La eliminación del Arsenal coincide con los reportes sobre el interés del club inglés en Gilberto Mora, mediocampista ofensivo de 18 años que actualmente pertenece a los Xolos de Tijuana y que se ha convertido en uno de los futbolistas mexicanos más cotizados del mercado internacional.

De acuerdo con información difundida este martes por Excélsior y RÉCORD, que retoman publicaciones de medios británicos como Mirror y Sport Witness, el Arsenal habría presentado una propuesta inicial para adelantarse a otros clubes europeos interesados en el futbolista, particularmente al Liverpool.