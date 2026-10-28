Billy Horschel confirma su participación en el World Wide Technology Championship

Torneo PGA Tour en México. El estadounidense Billy Horschel se suma al field del torneo de golf a jugarse en Los Cabos, Baja California Sur. (Foto especial)

El ganador de ocho torneos en el PGA Tour, Billy Horschel confirmó su participación en el World Wide Technology Championship, que se celebrará la próxima semana en Los Cabos, México. El estadounidense se llevó el título de la FedExCup de la temporada 2014, y es uno de los favoritos de los aficionados. En 2026 disputará el torneo por novena ocasión en su carrera.

También se anunció la participación de otros destacados jugadores, entre ellos embajadores de World Wide Technology, como el canadiense Taylor Pendrith y los estadounidenses Keith Mitchell y Austin Eckroat, campeón de la edición 2024, además de los ya mencionados Ben Griffin y Luke Donald. En conjunto, los embajadores de WWT acumulan 12 victorias en el PGA Tour a lo largo de sus carreras.

Esos nombres se suman a los anunciados previamente como Tony Finau, Jackson Koivun y Ryan Gerard.

Entre las futuras estrellas del PGA Tour estarán Blades Brown, Nick Dunlap y Ben James. Brown es un joven de 19 años que ha establecido varios récords y ha conseguido abrirse camino hasta el PGA Tour a su corta edad.

Dunlap hizo historia hace dos años al conquistar The American Express como jugador amateur. Por su parte, James terminó la temporada en primer lugar del ranking de PGA Tour University y, desde entonces, ha conseguido cuatro resultados dentro del top cinco en el Tour.

También han confirmado su participación David Ford, Johnny Keefer, Jay Leng Jr., Gordon Sargent, Neal Shipley y Preston Stout, de Oklahoma State University. Stout ocupa el primer lugar del ranking mundial amateur y obtuvo su lugar en el torneo tras conquistar el título individual del Cabo Collegiate 2026.

Los representantes de México estarán encabezados por Álvaro Ortiz, quien ya aseguró su tarjeta del PGA Tour para 2027 gracias a una grantemporada 2026 del Korn Ferry Tour.

Al tapatío Ortiz se suman Alejandro Madariaga y Jorge Villar, quienes resultaron ganadores de los clasificatorios mexicanos del WWT Championship celebrados a principios de este mes, así como Kristoffer Ventura, nacido y criado en Puebla, quien cuenta con doble nacionalidad mexicana y noruega.

También regresarán a Diamante otros representantes latinoamericanos, entre ellos Camilo Villegas (Colombia), Emiliano Grillo (Argentina), Alejandro Tosti (Argentina), Marcelo Rozo (Colombia) y Rafa Campos (Puerto Rico).

El field completo de jugadores se dará a conocer el viernes, una vez concluido el plazo oficial de confirmación de participación establecido por el PGA Tour.

Los últimos lugares se definirán mediante el Monday Qualifier que se disputará el lunes 2 de noviembre en Oleada Golf Links, en Cabo San Lucas, y que otorgará cuatro lugares adicionales.