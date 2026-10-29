Álvaro Ortiz tiene buen inicio en el VidantaWorld Mexico Open

Torneo del PGA Tour en Vidanta. Álvaro Ortiz toma confianza desde la primera ronda en el VidantaWorld Mexico Open 2026. (Cortesia VidantaWorld)

Álvaro Ortiz demostró en la primera ronda del VidantaWorld Mexico Open que se mantiene jugando a buen nivel de golf, el tapatío firmó tarjeta de 65 golpes (-6) para meterse de inicio en el Top 10 en el torneo del PGA Tour que se juega en Vidanta Vallarta.

El golfista de 30 años, que semanas atrás ascendió al PGA Tour, comparte el octavo sitio de la competencia con tres jugadores y es el mejor de los seis mexicanos participantes en este evento.

La sorpresa del día la dio el australiano Karl Vilip que entregó ronda de 62 golpes (-9) para ponerse en la punta de la clasificación sobre varios de los favoritos.

“Durante los primeros nueve hoyos, la bola iba exactamente a donde yo quería” comentó Vilips. “Supe aprovechar los golpes que logré conectar con el driver”.

El local Ortiz jugó de lo lindo en el Vidanta Vallarta, un campo que conoce muy bien. Es la quinta vez en la que compite en un torneo del PGA Tour aquí, y este jueves en la primera ronda lo hizo libre de bogeys por seis birdies, tres de ellos entre los hoyos 10 y 12.

Con su ronda de -6 impactos, el mexicano comparte el octavo sitio con Mattheiu Pavon (FRA), Max Greyserman (EU), Doug Ghim (EU), Mackensie Hughes y Pierceson Coody (EU).

Ben Griffin, entre los primeros clasificados

A Karl Vilip le sigue en el segundo sitio el japonés Kensei Hirata con si 63 (-8), después un grupo de tres competidores comparten el T3, entre ellos Ben Griffin (EU) el campeón defensor, Garrick Higgo (SUD) y Jeffrey Kang (EU), todos con -7 impactos.

Como segundos mejores mexicanos se colocaron Omar Morales, el poblano de 23 años llegó a estar con -3 golpes en cierto momento de su recorrido, pero al final firmó ronda de par de campo. El mismo score fue para Santiago De la Fuente, quien fue de los que iniciaron primero su recorrido.

Ambos están aún en posición de poder librar el corte este viernes. Un poco más complicado lo tienen los amateurs Gerardo Gómez y Alejandro Fierro, ambos terminaron con +2 golpes. Mientras Mauricio Figuera, debutante en un evento del PGA Tour por invitación, firmó +3 impactos.

El VidantaWorld Mexico Open, es el primero de dos torneos consecutivos del PGA Tour que se celebran en el país. La próxima semana el tour hará parada en el Cardonal at Diamante en Los Cabos.