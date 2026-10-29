Rumbo a la Liguilla de la Liga MX: equipos eliminados y clasificados al momento (Gabriela Pérez Montiel /Edgar Negrete Lira/Fernando Carranza García/Gabriela Pérez Montiel)

Con las últimas jornadas de la Liga MX Apertura 2026-27, algunos equipos ya están pensando en las eliminatorias y otros en sus refuerzos de invierno.

En esta recta final, te explicamos cuáles serían los equipos clasificados y eliminados al momento.

Posible Liguilla del Apertura 2026 hasta el momento

Actualmente no hay ningún equipo clasificado en la etapa final del torneo, hasta el inicio de la Jornada 15, estos serían los equipos clasificados:

América con 28 puntos Cruz Azul con 26 puntos Chivas con 26 puntos Atlas con 24 puntos Toluca con 23 puntos León con 22 puntos Xolos con 21 puntos Rayados con 20 puntos

Por lo que los cuartos de final quedarían de la siguiente manera:

América (1°) vs. Rayados (8°)

Cruz Azul (2°) vs. Xolos (7°)

Chivas (3°) vs. León (6°)

Atlas (4°) vs. Toluca (5)

Esto puede cambiar de acuerdo a los resultados de las últimas jornadas del torneo. Estos son los equipos que aún están en la lucha de un boleto a la Liguilla:

Querétaro (20 puntos)

Santos Laguna (19 puntos)

Atlético de San Luis (19 puntos)

Pumas (17 puntos)

Pachuca (16 puntos)

Puebla (16 puntos)

Tigres (15 puntos)

Atlante (14 puntos)

Algunos equipos con los mismox puntos están clasificados así por la diferencia de goles; por ejemplo, Rayados tiene una diferencia de +5 goles y Querétaro -1.

¿Qué equipos están eliminados hasta el momento?

Hasta antes del inicio de la Jornada 15 de la Liga MX, únicamente hay dos matemáticamente eliminados:

Necaxa con 10 puntos.

con 10 puntos. FC Juárez con 5 puntos.

Esto debido a que, aunque ganaran sus últimos partidos, no alcanzarán al octavo lugar del torneo, que ya al momento cuenta con 20 puntos.

Partidos claves en la Jornada 15

En esta jornada, estos son algunos partidos que tendrán un papel clave en las clasificaciones del torneo.