Antonelli, Campeón del Mundo

EL MÁS JOVEN DE LA HISTORIA. El joven piloto de Mercedes culmina así una campaña sobresaliente y entra de lleno en la historia de la categoría reina del automovilismo al convertirse en el monarca más precoz que ha tenido la Fórmula Uno.

(AVANCE)

El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) se proclamó este domingo campeón del mundo de Fórmula Uno de manera matemática tras finalizar en la tercera posición del Gran Premio de la Ciudad de México, fecha 19 de la temporada, carrera que fue ganada por el neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

Con apenas 20 años, Antonelli se convirtió en el campeón más joven de la historia de la Fórmula Uno, superando por más de tres años la marca que ostentaba el alemán Sebastian Vettel. Además, se transformó en el tercer piloto italiano en conquistar el campeonato mundial y el primero desde que Alberto Ascari lo lograra hace 73 años.

Verstappen domina en el Autódromo Hermanos Rodríguez

Por su parte, Verstappen, tetracampeón del mundo, consiguió su victoria número 74 en la Fórmula Uno, la tercera de la temporada y la sexta en el Gran Premio de México, reafirmando su dominio en el trazado capitalino.

El piloto de Red Bull cruzó la meta por delante del británico Lewis Hamilton (Ferrari), quien finalizó segundo, mientras que Antonelli completó el podio con un resultado que le aseguró de manera definitiva el campeonato.

Un título histórico para Italia

La tercera plaza le bastó a Antonelli para asegurar el cetro cuando aún restan cuatro carreras para concluir el calendario. Su consagración pone fin a una larga espera para el automovilismo italiano, que no celebraba un campeón mundial desde la era de Ascari en la década de 1950.

El joven piloto de Mercedes culmina así una campaña sobresaliente y entra de lleno en la historia de la categoría reina del automovilismo al convertirse en el monarca más precoz que ha tenido la Fórmula Uno.