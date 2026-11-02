Boletos Pumas vs América ya están disponibles: precios oficiales (Graciela López Herrera)

Como parte del calendario de la Liga MX Apertura 2026, en la Jornada 16 se llevará a cabo el Clásico Capitalino entre Pumas y América, este sábado 7 noviembre en el Estadio Olímpico Universitario.

Los Felinos anunciaron los precios oficiales del partido, que van desde los $400 hasta los $1,400 pesos, para la penúltima jornada del torneo, donde recibirán a los Azulcrema en casa.

Precios oficiales del Clásico Capitalino

La página oficial de los Pumas compartió la lista de precios oficiales del partido en casa ante las Águilas del América.

Cabecera norte: $400 pesos.

Cabecera sur: $500 pesos.

Pebetero: $550 pesos.

Planta baja: $650 pesos.

Palomar: $700 pesos.

Palomar Goya: $800 pesos.

Platea: $1400 pesos.

Palco: $1,400 pesos.

Estos precios no incluyen los cargos por servicio.

¿Dónde puedo comprar los boletos del partido Pumas vs. América?

Los boletos están disponibles en la página de Ticketmaster, o directamente en las taquillas del Estadio Olímpico Universitario, ubicado en Ciudad Universitaria.

Actualmente, algunas zonas como como Cabecera Norte, Palomar Goya y algunos palcos del estadio ya se encuentran agotados, por lo que te recomendamos adquirirlos pronto en los canales oficiales.

Horario y dónde ver el partido de Pumas vs. América

El partido se jugará este sábado 7 de noviembre a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Olímpico Universitario. Estará disponible en:

Televisión abierta: Canal 5.

Televisión por cable: TUDN.

Plataforma de streaming: ViX.

Marcador del último partido de Pumas y América

La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue en los cuartos de final de la Liguilla del Clausura 2026, con un marcador global 6-6. Pumas avanzó a semifinales ya que se posicionaba como líder del torneo.

En temporada regular, los Universitarios vencieron a los Azulcremas con un penal al minuto 93, lo que dejó el marcador 1-0.

En el torneo anterior, Pumas terminó como el número uno con 36 puntos, mientras que América clasificó en la posición ocho. Actualmente, las Águilas están dentro de la Liguilla como líder y los Felinos siguen en busca de un boleto para la fase final del Apertura 2026.