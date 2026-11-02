Deportes

Pumas anunció la lista de precios oficiales del Clásico Capitalino de este sábado 7 de noviembre en el Estadio Olímpico Universitario

Boletos Pumas vs América ya están disponibles: precios oficiales

Por Mariana Isabel Mendoza Valdez
Boletos Pumas vs América ya están disponibles: precios oficiales (Graciela López Herrera)

Como parte del calendario de la Liga MX Apertura 2026, en la Jornada 16 se llevará a cabo el Clásico Capitalino entre Pumas y América, este sábado 7 noviembre en el Estadio Olímpico Universitario.

Los Felinos anunciaron los precios oficiales del partido, que van desde los $400 hasta los $1,400 pesos, para la penúltima jornada del torneo, donde recibirán a los Azulcrema en casa.

Precios oficiales del Clásico Capitalino

La página oficial de los Pumas compartió la lista de precios oficiales del partido en casa ante las Águilas del América.

  • Cabecera norte: $400 pesos.
  • Cabecera sur: $500 pesos.
  • Pebetero: $550 pesos.
  • Planta baja: $650 pesos.
  • Palomar: $700 pesos.
  • Palomar Goya: $800 pesos.
  • Platea: $1400 pesos.
  • Palco: $1,400 pesos.

Estos precios no incluyen los cargos por servicio.

¿Dónde puedo comprar los boletos del partido Pumas vs. América?

Los boletos están disponibles en la página de Ticketmaster, o directamente en las taquillas del Estadio Olímpico Universitario, ubicado en Ciudad Universitaria.

Actualmente, algunas zonas como como Cabecera Norte, Palomar Goya y algunos palcos del estadio ya se encuentran agotados, por lo que te recomendamos adquirirlos pronto en los canales oficiales.

Horario y dónde ver el partido de Pumas vs. América

El partido se jugará este sábado 7 de noviembre a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Olímpico Universitario. Estará disponible en:

  • Televisión abierta: Canal 5.
  • Televisión por cable: TUDN.
  • Plataforma de streaming: ViX.

Marcador del último partido de Pumas y América

La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue en los cuartos de final de la Liguilla del Clausura 2026, con un marcador global 6-6. Pumas avanzó a semifinales ya que se posicionaba como líder del torneo.

En temporada regular, los Universitarios vencieron a los Azulcremas con un penal al minuto 93, lo que dejó el marcador 1-0.

En el torneo anterior, Pumas terminó como el número uno con 36 puntos, mientras que América clasificó en la posición ocho. Actualmente, las Águilas están dentro de la Liguilla como líder y los Felinos siguen en busca de un boleto para la fase final del Apertura 2026.

Tendencias