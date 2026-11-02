El panorama de Canelo Álvarez: rival que se perfila para cumplir el contrato con Turki Alalshikh

Canelo y su posible próximo rival. Canelo Álvarez recuperó el título mundial supermediano del CMB y se prepara para cumplir su última pelea del contrato con Turki Alalshikh. (Redes Sociales)

Saúl Canelo Álvarez volvió a proclamarse campeón mundial el pasado sábado 31 de octubre, luego de imponerse por decisión unánime a Christian Mbilli en Riad, Arabia Saudita, resultado con el que recuperó el campeonato supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Sin embargo, el futuro del mexicano todavía presenta una interrogante: ¿quién será su próximo rival para completar el contrato de cuatro peleas que firmó con Turki Alalshikh? Aunque no existe un anuncio oficial, el británico Hamzah Sheeraz aparece como el candidato con mayores posibilidades de enfrentarlo.

Hamzah Sheeraz: el rival que se perfila para enfrentar a Canelo Álvarez

El británico de ascendencia pakistaní Hamzah Sheeraz, de 27 años, se posiciona como uno de los principales aspirantes a enfrentar a Canelo Álvarez durante los primeros meses de 2027.

Sheeraz estuvo presente en la función celebrada en Riad, donde observó la victoria del mexicano sobre Christian Mbilli, alimentando las especulaciones sobre un posible enfrentamiento entre ambos. El británico también cuenta con el respaldo de Turki Alalshikh, quien anteriormente lo mencionó entre los nombres que le gustaría enfrentar con Canelo dentro de su proyecto de boxeo en Arabia Saudita.

Su juventud, alcance y características físicas representarían un desafío diferente para el mexicano, quien tendría que enfrentar a un rival de mayor estatura y con un estilo de boxeo basado en la distancia. Además, Sheeraz ha adquirido protagonismo dentro del panorama internacional de las 168 libras, lo que lo convierte en una alternativa atractiva desde el punto de vista deportivo y comercial.

Aunque algunos reportes apuntan a que el enfrentamiento podría celebrarse en febrero o marzo de 2027, ni el equipo de Canelo ni Riyadh Season han confirmado oficialmente las negociaciones o una fecha para la pelea.

¿Qué otros boxeadores podrían enfrentar a Canelo Álvarez en 2027?

Aunque Hamzah Sheeraz parte como uno de los principales candidatos, existen otros boxeadores que podrían disputar el campeonato supermediano del CMB o protagonizar la última pelea del contrato del mexicano.

Entre las posibilidades destacan:

Lester Martínez: el guatemalteco ostenta el campeonato interino supermediano del CMB y cuenta con argumentos deportivos para disputar el título absoluto. Su empate ante Christian Mbilli en 2025 lo mantiene entre los contendientes más relevantes de la división.

el guatemalteco ostenta el campeonato interino supermediano del CMB y cuenta con argumentos deportivos para disputar el título absoluto. Su empate ante Christian Mbilli en 2025 lo mantiene entre los contendientes más relevantes de la división. Osleys Iglesias: el cubano posee el campeonato mundial supermediano de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), por lo que una pelea contra Canelo permitiría disputar dos cinturones de organismos distintos.

el cubano posee el campeonato mundial supermediano de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), por lo que una pelea contra Canelo permitiría disputar dos cinturones de organismos distintos. David Benavidez: el estadounidense de ascendencia mexicana ha manifestado durante años su interés en enfrentar al tapatío, aunque actualmente compite en categorías superiores.

el estadounidense de ascendencia mexicana ha manifestado durante años su interés en enfrentar al tapatío, aunque actualmente compite en categorías superiores. Dmitry Bivol: el ruso, quien derrotó a Canelo en mayo de 2022, representa una posibilidad de revancha, aunque las diferencias de peso y los acuerdos comerciales complicarían su realización.

el ruso, quien derrotó a Canelo en mayo de 2022, representa una posibilidad de revancha, aunque las diferencias de peso y los acuerdos comerciales complicarían su realización. Terence Crawford: el estadounidense derrotó a Canelo en septiembre de 2025, pero anunció su retiro del boxeo profesional, por lo que una revancha dependería de su eventual regreso.

Por el momento, Sheeraz y Martínez aparecen como las alternativas más inmediatas, mientras que las demás posibilidades dependerían de negociaciones, condiciones deportivas y decisiones de los promotores.

¿Cuántas peleas le quedan a Canelo Álvarez en su contrato con Turki Alalshikh?

En febrero de 2025, Canelo Álvarez firmó un contrato de cuatro peleas con Riyadh Season, proyecto encabezado por Turki Alalshikh, presidente de la Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudita.

El acuerdo fue reportado con un valor aproximado de 400 millones de dólares, una de las cifras más elevadas vinculadas a un contrato individual en el boxeo profesional.

Hasta noviembre de 2026, el mexicano ha disputado tres de los cuatro combates contemplados:

Canelo Álvarez vs. William Scull: 3 de mayo de 2025. Victoria del mexicano por decisión unánime en Riad, Arabia Saudita.

3 de mayo de 2025. Victoria del mexicano por decisión unánime en Riad, Arabia Saudita. Canelo Álvarez vs. Terence Crawford: 13 de septiembre de 2025. Derrota del tapatío por decisión unánime en Las Vegas, Estados Unidos.

13 de septiembre de 2025. Derrota del tapatío por decisión unánime en Las Vegas, Estados Unidos. Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli: 31 de octubre de 2026. Victoria por decisión unánime en Riad, con la que recuperó el campeonato supermediano del CMB.

31 de octubre de 2026. Victoria por decisión unánime en Riad, con la que recuperó el campeonato supermediano del CMB. Cuarta pelea: pendiente de confirmación, con Hamzah Sheeraz y Lester Martínez entre los posibles rivales.

Tras su victoria ante Mbilli, Canelo evitó comprometerse con un adversario específico y aseguró que primero descansará antes de regresar a los entrenamientos.