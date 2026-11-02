John Cena hace su anuncio en Monday Night Raw: WWE estará presentándose en el Walt Disney World en Orlando

John Cena regresó a anunciar shows especiales de WWE y un cinturón en su nombre. El axluchador y actor, John Cena, regresó a la WWE para presentar lo que serán los shows desde Disney para el John Cena Classic, así como el cinturón para el ganador del torneo.

El histórico luchador John Cena regresó a Monday Night Raw este lunes 2 de noviembre para realizar un anuncio especial que marcará una nueva etapa en su relación con WWE, luego de su retiro de los cuadriláteros en diciembre de 2025.

Durante su aparición en el Barclays Center de Brooklyn, Nueva York, el 17 veces campeón mundial confirmó que el John Cena Classic se celebrará el próximo lunes 14 de diciembre en Walt Disney World, Orlando, Florida, como parte de una edición especial de Monday Night Raw.

WWE llegará a Walt Disney World: ¿cuándo y dónde será el John Cena Classic?

John Cena confirmó que el John Cena Classic se llevará a cabo el lunes 14 de diciembre de 2026 en el ESPN Wide World of Sports Complex, complejo deportivo ubicado dentro de Walt Disney World Resort, en Orlando, Florida.

La celebración del evento tendrá una particularidad: WWE realizará dos emisiones de Monday Night Raw durante el mismo día.

La primera se transmitirá desde Perth, Australia, como parte de la gira de la compañía por Oceanía, mientras que la segunda tendrá lugar en Orlando, donde se desarrollará el John Cena Classic.

Los detalles confirmados del evento son los siguientes:

Evento: John Cena Classic.

John Cena Classic. Fecha: lunes 14 de diciembre de 2026.

lunes 14 de diciembre de 2026. Sede: ESPN Wide World of Sports Complex.

ESPN Wide World of Sports Complex. Ubicación: Walt Disney World Resort, Orlando, Florida.

Walt Disney World Resort, Orlando, Florida. Programa: edición especial de Monday Night Raw.

edición especial de Monday Night Raw. Primer participante confirmado: Cody Rhodes.

Esta presentación representará una colaboración especial entre WWE y el complejo deportivo de Disney, que ha albergado diferentes competiciones y acontecimientos deportivos internacionales.

¿Qué es el John Cena Classic y cómo funcionará su campeonato?

El John Cena Classic es un nuevo concepto de competición anunciado originalmente por John Cena durante WWE Backlash 2026, con el propósito de reunir a talentos de NXT y del elenco principal de la compañía.

A diferencia de los torneos tradicionales de lucha libre, el proyecto contempla una participación directa de los aficionados, quienes tendrán la oportunidad de influir en la elección del campeón.

Durante su aparición en Monday Night Raw, Cena presentó oficialmente el John Cena Classic Championship, un cinturón diseñado especialmente para reconocer al ganador de esta competición.

El campeonato recupera elementos visuales del histórico título giratorio que Cena popularizó durante su etapa como campeón de WWE, aunque el nuevo diseño incorpora su imagen en la placa principal y no cuenta con el mecanismo giratorio.

La votación de los aficionados será un elemento central del evento, por lo que el ganador no dependerá exclusivamente de los resultados obtenidos dentro del cuadrilátero.

Cody Rhodes será el primer participante del John Cena Classic

Otro de los anuncios importantes de la noche fue la presentación de Cody Rhodes como el primer luchador invitado al John Cena Classic.

El excampeón mundial apareció durante el segmento para acompañar a Cena y comenzar los preparativos de la competición.

Rhodes adelantó que buscará incorporar a otras figuras de WWE mediante apariciones en NXT, Friday Night SmackDown y Survivor Series, con la intención de reunir una cartelera de alto nivel.

Durante el encuentro, Cena también reconoció la trayectoria de Rhodes y destacó su importancia dentro de la compañía, en un momento que simbolizó el reconocimiento de una generación de luchadores hacia otra.

La aparición concluyó con la llegada de Randy Orton, quien interrumpió el segmento después de que Cena presentara los principales detalles del torneo.

Con este anuncio, WWE prepara una jornada especial para diciembre, en la que el John Cena Classic reunirá a diferentes generaciones de luchadores y ofrecerá a los aficionados la posibilidad de participar en la elección de un nuevo campeón.