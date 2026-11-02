Juan Valencia: jugador del Necaxa recibe comentarios racistas en redes (Fernando Carranza García/@juandalonga11/Fernando Carranza García)

Recientemente en redes sociales se viralizó el momento en el que Juan Valencia, delantero de Club Necaxa, se suelta en llanto tras salir de cambio en el partido contra Santos Laguna.

El encuentro terminó con un marcador 1-0 en favor de los Lagunes, quienes aún están en busca por un lugar en la Liguilla del Apertura 2026.

Por otro lado, el equipo de Aguascalientes se encuentra matemáticamente fuera de la fase final del torneo con 2 victorias, 2 derrotas y 9 derrotas que le otorgan 9 puntos totales.

¿Qué pasó con Juan Valencia?

Durante el partido de la Jornada 15 entre Santos y Necaxa, Valencia fue cambiado al minuto 58 por su compañero Kevin Rosero, donde fue recibido con gritos por Juan Reynoso, director técnico de los Rayos; posterior a ello, el delantero colombiano, Juan Valencia se soltó a llorar en la banca del equipo.

En conferencia de prensa con Reynoso después del partido, argumentó que el grito ocurrió para que el atacante reaccione y no se sienta culpable; también confesó que Juan pidió disculpas a sus compañeros y al cuerpo técnico del equipo tras el término del partido.

Su mensaje en redes sociales

Ante comentarios que recibió en sus redes, Valencia compartió un mensaje en su historia de Instagram donde pide disculpas por los errores cometidos en el partido, “sé que habrán críticas, malos resultados & comentarios mal intencionados, pero respeto sus críticas & lo que piensan”.

En el partido ante Santos, Juan Valencia tuvo varias oportunidades de gol que no llegó a concretar, esto terminó de frustrar al atacante, lo que provocó que se soltara en lágrimas tras salir de la cancha.

“Soy ”NEGRO" como dicen, pero estoy orgulloso de serlo", finalizó Valencia en su publicación. Actualmente, su sección de comentarios en Instagram se encuentra cerrada.

Juan Valencia llegó al Necaxa en julio de este año para el Apertura 2026, formaba parte de un equipo de segunda división en Colombia; hasta la Jornada 15, ha participado en 10 partidos con el equipo, concretando 2 anotaciones y otorgando 1 asistencia.