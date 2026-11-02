Liga MX: Guía para entender el caso de Ícaro y cómo América puede perder puntos

Caso de Ícaro y posible sanción al América. El cambio de dorsal del futbolista brasileño durante el Apertura 2026 podría representar una infracción al reglamento de la Liga MX para las Águilas del América.

El Club América se encuentra en el centro de una nueva polémica en la Liga MX, luego de que se detectara una posible irregularidad en el registro del futbolista brasileño Ícaro da Conceição, quien habría utilizado dos números de camiseta diferentes durante el torneo Apertura 2026.

La controversia surgió después del empate 2-2 entre las Águilas y Toluca, cuando Antonio Mohamed, entrenador de los Diablos Rojos, cuestionó la cantidad de jugadores extranjeros utilizados por el conjunto azulcrema a lo largo del campeonato.

¿Qué pasó con Ícaro y por qué América podría ser sancionado?

Ícaro da Conceição comenzó el Apertura 2026 registrado con el primer equipo del América, con el que tuvo participación durante las primeras jornadas del campeonato.

Sin embargo, la llegada de nuevos refuerzos extranjeros, entre ellos Santiago Bueno y Santiago Ramos Mingo, obligó a la directiva azulcrema a reorganizar los lugares disponibles para futbolistas No Formados en México (NFM).

El 10 de septiembre, América dio de baja los registros de Ícaro y Raúl Zúñiga del primer equipo para liberar plazas de extranjeros. Posteriormente, el brasileño continuó su actividad con la categoría Sub-21. El movimiento permitió que el club mantuviera sus registros dentro del límite de nueve jugadores NFM permitido para la plantilla principal.

No obstante, la controversia surgió por un detalle adicional: Ícaro habría utilizado el dorsal 27 y posteriormente el 217 durante el mismo torneo. El brasileño participó en seis encuentros con el primer equipo, utilizando el número 27 en sus primeras cuatro apariciones y el 217 en las dos siguientes.

Los partidos señalados son:

América vs. Querétaro.

América vs. Atlante.

América vs. Atlético de San Luis.

América vs. Puebla.

América vs. Cruz Azul.

América vs. Necaxa.

Esta situación generó cuestionamientos sobre el cumplimiento de las disposiciones relacionadas con la identificación y el registro de los futbolistas durante una misma competición.

¿Qué dice el reglamento de Liga MX sobre el cambio de dorsal?

El artículo 60 del Reglamento de Competencia de la Liga MX establece restricciones para que un futbolista utilice diferentes números de camiseta durante un mismo torneo.

La disposición señala que un jugador no puede cambiar de dorsal durante la competición, incluso cuando participe en distintas categorías del mismo club, salvo en los supuestos excepcionales contemplados por la normativa o mediante una autorización correspondiente.

En cuanto a las posibles sanciones, el Reglamento de Sanciones contempla lo siguiente:

Artículo 60: establece una multa de 1,000 Unidades de Medida y Actualización (UMA) para el club que modifique el número de camiseta sin la autorización correspondiente.

establece una multa de 1,000 Unidades de Medida y Actualización (UMA) para el club que modifique el número de camiseta sin la autorización correspondiente. Artículo 61: contempla una multa de 1,000 UMA u otras sanciones previstas en el artículo 5 cuando un jugador participe con un número diferente al registrado.

contempla una multa de 1,000 UMA u otras sanciones previstas en el artículo 5 cuando un jugador participe con un número diferente al registrado. Artículo 5: incluye un catálogo de sanciones disciplinarias que, según la infracción y su aplicación, puede comprender consecuencias deportivas.

Por lo tanto, el cambio del número 27 al 217 atribuido a Ícaro podría representar una infracción si se confirma que el futbolista utilizó ambos dorsales sin la autorización requerida.

¿Cuántos puntos podría perder América por el caso Ícaro?

La posible pérdida de puntos es uno de los escenarios que se han mencionado alrededor del caso, aunque hasta este lunes 2 de noviembre no se ha confirmado una sanción oficial contra el América.

En caso de que la Comisión Disciplinaria determine que existió una infracción, deberá establecer qué disposición fue incumplida y cuál es la consecuencia aplicable.

Entre los escenarios que podrían analizarse se encuentran:

Multa económica: si se acredita un cambio de dorsal sin autorización, conforme a las disposiciones del Reglamento de Sanciones.

si se acredita un cambio de dorsal sin autorización, conforme a las disposiciones del Reglamento de Sanciones. Sanción deportiva: si las autoridades consideran que la irregularidad corresponde a una falta que amerita consecuencias adicionales.

si las autoridades consideran que la irregularidad corresponde a una falta que amerita consecuencias adicionales. Pérdida de puntos: únicamente si se configura una infracción para la cual el reglamento contemple expresamente ese castigo.

únicamente si se configura una infracción para la cual el reglamento contemple expresamente ese castigo. Ausencia de sanción: si se determina que los movimientos fueron autorizados o que no existió incumplimiento reglamentario.

Por el momento, no existe una cantidad de puntos confirmada que América pudiera perder, ni una resolución que establezca que los encuentros disputados por Ícaro deban modificarse en la clasificación. La situación adquiere relevancia debido a que el Apertura 2026 se encuentra en su recta final y cualquier modificación de resultados podría repercutir en las posiciones de los equipos rumbo a la Liguilla.