El cuerpo también se oxida de tristeza

TESIS. En la banqueta, el aire no cura nada por decreto. (Ilustración: manus)

La tristeza baja el volumen del cuerpo

A las diez y diecisiete de un martes, alguien sigue sentado en el borde de la cama con un calcetín puesto y el otro en el piso, enroscado como una pregunta que nadie quiere contestar. La cafetera ya hizo su ruido. El teléfono vibró tres veces y avanzó un centímetro sobre el buró, lo más que se ha movido algo en esa recámara desde las siete.

La tristeza rara vez entra rompiendo puertas. Prefiere trabajar como la humedad, de noche y en las partes que nadie revisa. Bañarse empieza a requerir una decisión; comprar pan, una logística que la panadería jamás solicitó. Cada renuncia es tan pequeña que da vergüenza llamarla síntoma, y en eso consiste su talento.

Por eso es pobre decir que vive en la cabeza. La cabeza redacta el informe, pero el cuerpo firma cada página: el sueño que se parte a las cuatro, el hambre que ya no sabe a qué hora le toca, los hombros que se cierran como un paraguas guardado todavía mojado, unos ojos que dejaron de subir hasta el semáforo.

Conviene distinguir. La pena tiene domicilio conocido, una pérdida con fecha; la tristeza que persiste puede quedarse en la casa cuando el motivo ya se mudó. Si esa quietud dura semanas, si cierra el mundo o vuelve peligrosa la vida, ninguna columna alcanza: hace falta ayuda profesional, y pedirla ya es una manera de moverse.

EL CUERPO TRISTE NEGOCIA CON LA CAMA

La cama conoce bien esta conversación. Ofrece cinco minutos más con la serenidad de un abogado invicto y, cuando se cansa de alegar, le pasa el cliente al sillón, que es su socio. Ningún mueble miente: el cuerpo de verdad está cansado. Lo que callan es que ese cansancio lo fabricaron ellos con la materia prima del propio reposo.

Así se oxida el hierro. Una bisagra que se abre todos los días rompe, sin enterarse, la costra delgada que el aire y la humedad le van dejando; la que nadie toca permite que esa costra engorde hasta tener más autoridad que el metal. El óxido es oxígeno que se quedó a vivir. Con las rodillas pasa algo parecido: cuanto menos se mueven, más les cuesta moverse, y la fatiga que nació de la quietud se presenta después como el mejor argumento para seguir quietas.

Desde el borde de la cama, la calle se reduce a una fotografía detrás del vidrio. El mercado queda a dos cuadras, pero dos cuadras pueden volverse una frontera con aduana y un funcionario de migración instalado en las rodillas, que revisa cada paso como contrabando.

Romper el circuito no pide la épica de un atleta triste. Pide algo más humilde y más difícil: recoger el segundo calcetín del piso. Después, el zapato y la escalera, y esperar el elevador sin exigirle que llegue con aires de salvación.

CAMINAR NO CURA EL ALMA, PERO LA CONTRADICE

En la banqueta, el aire no cura nada por decreto. Huele a gasolina y a pan recién salido; una señora arrastra su carrito con convicción de ejército, y un perro inspecciona una bolsa con rigor de notario. El mundo, con su pésimo gusto, no se enteró de que hoy no había ganas, y continúa.

Una caminata no recompone un duelo ni sustituye un tratamiento, y el mercado ya vende suficientes tenis con promesas interiores como para añadirles un milagro ortopédico. Lo que hace es más modesto: interrumpe una obediencia. Afuera, la luz cambia de ángulo en cada esquina, y la atención, que llevaba días mirando hacia adentro como quien vigila una herida, se distrae con el precio de los aguacates.

La tristeza construye una casa donde cada cuarto da al mismo cuarto. Caminar le abre una puerta lateral que, desde luego, rechina. Ese ruido es la costra cediendo: el sonido exacto de una bisagra a la que alguien volvió a pedirle su oficio.

A las once y cuarto, el segundo calcetín ya está dentro del zapato y el zapato ya pisa la banqueta. El martes no ha pedido disculpas, y la tristeza tampoco se quedó en casa; camina al lado, un paso atrás, respirando lo mismo. Es el mismo oxígeno que en la recámara se posaba sobre las bisagras. En la calle, a falta de metal quieto, no le queda más remedio que volverse aliento.