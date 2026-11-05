Lista completa de Rafa Márquez Convocatoria Selección Mexicana: esta es la lista completa de Rafa Márquez para enfrentar a Jamaica en Nations League (Cuartoscuro)

Este jueves se dio a conocer la lista completa de los futbolistas convocados a la Selección Mexicana por el técnico Rafael Márquez para encarar los cuartos de final de la Concacaf Nations League, teniendo como contrincante a Jamaica.

¿Quiénes integran la convocatoria de Rafa Márquez para la Selección Mexicana?

A través de TUDN, se reveló la lista oficial conformada por 28 jugadores para esta Fecha FIFA de noviembre, destacando el regreso de Jesús Manuel Corona al representativo nacional:

Porteros

Raúl Rangel

Óscar García

Alex Padilla

Defensas

Diego Campillo

Johan Vásquez

Jesús Orozco Chiquete

César Montes

Israel Reyes

Rodrigo Huescas

Kevin Álvarez

Jesús Gallardo

Mateo Chávez

Medios

Luis Romo

Erik Lira

Obed Vargas

Erick Sánchez

Gilberto Mora

Álvaro Fidalgo

Santiago Sandoval

Andrés Montaño

Isaías Violante

Delanteros

Jesús Manuel Corona

Roberto Alvarado

Alexis Vega

Julián Quiñones

Armando León

Santiago Giménez

Armando González

¿Cuándo y a qué hora serán los partidos de México contra Jamaica?

La Selección Mexicana disputará la serie de cuartos de final ante Jamaica en busca de un boleto al Final Four en dos fechas.

El encuentro de ida se llevará a cabo el viernes 14 de noviembre en el Estadio Nacional de Jamaica, donde el balón comenzará a rodar a partir de las 19:00 horas.

Por su parte, la vuelta se disputará el martes 17 de noviembre sobre la cancha del Estadio BBVA en Monterrey, Nuevo León, con el partido programado a las 20:30 horas.