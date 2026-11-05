Convocatoria Selección Mexicana: esta es la lista completa de Rafa Márquez para enfrentar a Jamaica en Nations League

Este jueves se dio a conocer la lista completa de los futbolistas convocados a la Selección Mexicana por el técnico Rafael Márquez para encarar los cuartos de final de la Concacaf Nations League, teniendo como contrincante a Jamaica.
¿Quiénes integran la convocatoria de Rafa Márquez para la Selección Mexicana?
A través de TUDN, se reveló la lista oficial conformada por 28 jugadores para esta Fecha FIFA de noviembre, destacando el regreso de Jesús Manuel Corona al representativo nacional:
Porteros
- Raúl Rangel
- Óscar García
- Alex Padilla
Defensas
- Diego Campillo
- Johan Vásquez
- Jesús Orozco Chiquete
- César Montes
- Israel Reyes
- Rodrigo Huescas
- Kevin Álvarez
- Jesús Gallardo
- Mateo Chávez
Medios
- Luis Romo
- Erik Lira
- Obed Vargas
- Erick Sánchez
- Gilberto Mora
- Álvaro Fidalgo
- Santiago Sandoval
- Andrés Montaño
- Isaías Violante
Delanteros
- Jesús Manuel Corona
- Roberto Alvarado
- Alexis Vega
- Julián Quiñones
- Armando León
- Santiago Giménez
- Armando González
¿Cuándo y a qué hora serán los partidos de México contra Jamaica?
La Selección Mexicana disputará la serie de cuartos de final ante Jamaica en busca de un boleto al Final Four en dos fechas.
El encuentro de ida se llevará a cabo el viernes 14 de noviembre en el Estadio Nacional de Jamaica, donde el balón comenzará a rodar a partir de las 19:00 horas.
Por su parte, la vuelta se disputará el martes 17 de noviembre sobre la cancha del Estadio BBVA en Monterrey, Nuevo León, con el partido programado a las 20:30 horas.