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Estas son las nuevas inclusiones que hizo Rafa Márquez para su enfrentamiento ante Jamaica

Las sorpresas de Rafa Márquez en la lista de convocados de México para enfrentar a Jamaica

Por Mariana Isabel Mendoza Valdez
Las sorpresas de Rafa Márquez en la lista de convocados de México para enfrentar a Jamaica (Graciela López Herrera/Edgar Negrete Lira/Gabriela Pérez Montiel)

La Selección Nacional de México, a cargo de Rafael Márquez, compartió en sus redes sociales la lista de convocados para los partidos de la Liga de Naciones Concacaf, donde México enfrentará a Jamaica este sábado 14 y martes 17 de noviembre.

En esta ocasión, regresaron 19 jugadores que estuvieron al mando de Márquez en la Fecha FIFA de septiembre y octubre.

Lista de convocador para el partido contra Jamaica

Estos son los 28 futbolistas convocados por Rafa Márquez para los partidos contra Jamaica.

Portería

  • Raúl Rangel de Chivas
  • Óscar García de León
  • Alex Padilla de Athletic Club

Delanteros

  • Rodrigo Huescas de Copenhague
  • Kevin Álvarez de América
  • César Montes de Lokomotiv Moscú
  • Israel Reyes de América
  • Diego Campillo de Chivas
  • Johan Vásquez de Genoa
  • Jesús Orozco Chiquete de Cruz Azul
  • Jesús Gallardo de Toluca
  • Mateo Chávez de AZ Alkmaar

Medios

  • Erik Lira de Cruz Azul
  • Luis Romo de Chivas
  • Erick Sánchez de América
  • Obed Vargas de Atlético de Madrid
  • Álvaro Fidalgo de Real Betis
  • Gilberto Mora de Tijuana
  • Andrés Montaño de Cruz Azul
  • Santiago Sandoval de Chivas

Delanteros

  • Isaías Violante de América
  • Roberto Alvarado de Chivas
  • Jesús Corona de Monterrey
  • Alexis Vega de Toluca
  • Armando León de NK Osijek
  • Julián Quiñones de Al Qadsiah
  • Santiago Giménez de FC Porto
  • Armando González de Olympicos

¿Quiénes fueron las sorpresas y ausencias?

Lo que destaca en este nuevo llamado de Márquez, es el regreso de jugadores como Julián Quiñones, quién volvió después de una lesión, y Alexis Vega a la Selección Mexicana tras la Copa Mundial de la FIFA.

También se suma la nueva participación de siete elementos al llamado de Rafa: en la delantera, Armando León, Jesús Corona; en el mediocampo, Andrés Montaño, Erick Sánchez; y en la defensa, Jesús Orozco, Kevin Sánchez y Rodrigo Huesca.

Igualmente, en esta lista, llama la atención la falta de jugadores que participaron con Rafa en los amistosos de la Fecha FIFA como: Hirving Lozano, Hugo Camberos, Germán Berterame, Denzell García, Orbelín Pineda, Luis Chávez, Jorge Sánchez y Víctor Guzmán.

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