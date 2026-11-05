Las sorpresas de Rafa Márquez en la lista de convocados de México para enfrentar a Jamaica

La Selección Nacional de México, a cargo de Rafael Márquez, compartió en sus redes sociales la lista de convocados para los partidos de la Liga de Naciones Concacaf, donde México enfrentará a Jamaica este sábado 14 y martes 17 de noviembre.
En esta ocasión, regresaron 19 jugadores que estuvieron al mando de Márquez en la Fecha FIFA de septiembre y octubre.
Lista de convocador para el partido contra Jamaica
Estos son los 28 futbolistas convocados por Rafa Márquez para los partidos contra Jamaica.
Portería
- Raúl Rangel de Chivas
- Óscar García de León
- Alex Padilla de Athletic Club
Delanteros
- Rodrigo Huescas de Copenhague
- Kevin Álvarez de América
- César Montes de Lokomotiv Moscú
- Israel Reyes de América
- Diego Campillo de Chivas
- Johan Vásquez de Genoa
- Jesús Orozco Chiquete de Cruz Azul
- Jesús Gallardo de Toluca
- Mateo Chávez de AZ Alkmaar
Medios
- Erik Lira de Cruz Azul
- Luis Romo de Chivas
- Erick Sánchez de América
- Obed Vargas de Atlético de Madrid
- Álvaro Fidalgo de Real Betis
- Gilberto Mora de Tijuana
- Andrés Montaño de Cruz Azul
- Santiago Sandoval de Chivas
Delanteros
- Isaías Violante de América
- Roberto Alvarado de Chivas
- Jesús Corona de Monterrey
- Alexis Vega de Toluca
- Armando León de NK Osijek
- Julián Quiñones de Al Qadsiah
- Santiago Giménez de FC Porto
- Armando González de Olympicos
¿Quiénes fueron las sorpresas y ausencias?
Lo que destaca en este nuevo llamado de Márquez, es el regreso de jugadores como Julián Quiñones, quién volvió después de una lesión, y Alexis Vega a la Selección Mexicana tras la Copa Mundial de la FIFA.
También se suma la nueva participación de siete elementos al llamado de Rafa: en la delantera, Armando León, Jesús Corona; en el mediocampo, Andrés Montaño, Erick Sánchez; y en la defensa, Jesús Orozco, Kevin Sánchez y Rodrigo Huesca.
Igualmente, en esta lista, llama la atención la falta de jugadores que participaron con Rafa en los amistosos de la Fecha FIFA como: Hirving Lozano, Hugo Camberos, Germán Berterame, Denzell García, Orbelín Pineda, Luis Chávez, Jorge Sánchez y Víctor Guzmán.