Las sorpresas de Rafa Márquez en la lista de convocados de México para enfrentar a Jamaica (Graciela López Herrera/Edgar Negrete Lira/Gabriela Pérez Montiel)

La Selección Nacional de México, a cargo de Rafael Márquez, compartió en sus redes sociales la lista de convocados para los partidos de la Liga de Naciones Concacaf, donde México enfrentará a Jamaica este sábado 14 y martes 17 de noviembre.

En esta ocasión, regresaron 19 jugadores que estuvieron al mando de Márquez en la Fecha FIFA de septiembre y octubre.

Lista de convocador para el partido contra Jamaica

Estos son los 28 futbolistas convocados por Rafa Márquez para los partidos contra Jamaica.

Portería

Raúl Rangel de Chivas

Óscar García de León

Alex Padilla de Athletic Club

Delanteros

Rodrigo Huescas de Copenhague

Kevin Álvarez de América

César Montes de Lokomotiv Moscú

Israel Reyes de América

Diego Campillo de Chivas

Johan Vásquez de Genoa

Jesús Orozco Chiquete de Cruz Azul

Jesús Gallardo de Toluca

Mateo Chávez de AZ Alkmaar

Medios

Erik Lira de Cruz Azul

Luis Romo de Chivas

Erick Sánchez de América

Obed Vargas de Atlético de Madrid

Álvaro Fidalgo de Real Betis

Gilberto Mora de Tijuana

Andrés Montaño de Cruz Azul

Santiago Sandoval de Chivas

Delanteros

Isaías Violante de América

Roberto Alvarado de Chivas

Jesús Corona de Monterrey

Alexis Vega de Toluca

Armando León de NK Osijek

Julián Quiñones de Al Qadsiah

Santiago Giménez de FC Porto

Armando González de Olympicos

¿Quiénes fueron las sorpresas y ausencias?

Lo que destaca en este nuevo llamado de Márquez, es el regreso de jugadores como Julián Quiñones, quién volvió después de una lesión, y Alexis Vega a la Selección Mexicana tras la Copa Mundial de la FIFA.

También se suma la nueva participación de siete elementos al llamado de Rafa: en la delantera, Armando León, Jesús Corona; en el mediocampo, Andrés Montaño, Erick Sánchez; y en la defensa, Jesús Orozco, Kevin Sánchez y Rodrigo Huesca.

Igualmente, en esta lista, llama la atención la falta de jugadores que participaron con Rafa en los amistosos de la Fecha FIFA como: Hirving Lozano, Hugo Camberos, Germán Berterame, Denzell García, Orbelín Pineda, Luis Chávez, Jorge Sánchez y Víctor Guzmán.