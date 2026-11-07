Álvaro Ortiz se mete al Top 5 para la ronda final del torneo en Los Cabos

Torneo PGA Tour en Los Cabos. Álvaro Ortiz mantiene constancia en su buen golf en el torneo World Wide Technology Championship. (Foto especial)

Meterse en el Top 5 de cara la ronda final en un torneo del PGA Tour es lo mejor que le ha sucedido a Álvaro Ortiz en el World Wide Technology Championship que se juega en el Cardonal at Diamante en Los Cabos, Baja California Sur.

El golfista mexicano se mantuvo constante luego de tres rondas en su segundo torneo de invitación en el PGA Tour. Este sábado el tapatío sumó a sus recorridos de 69, y 66 otro 66 para que con un total de 201 golpes (-15) empata al quinto sitio de la tabla con cuatro golfistas.

Mientras Álvaro emociona a sus fans y a los mexicanos amantes del golf por la obtención de un buen resultado, el estadounidense Ben James va que vuela para atrapar el trofeo de campeón, firmó ronda de 66 golpes y con suma de -21 impactos saca cómoda renta de cuatro golpes a su connacional Ryan Gerard, segundo sitio.

Ortiz se mantuvo sin distracción en lo suyo. “Nada tengo que perder”, dijo tras su tercer recorrido en el que incluyó ocho birdies por dos bogeys. En realidad, la ronda del sábado fue en la que más batalló en comparación a la del viernes en la que también firmó una tarjeta de 66 golpes.

Lo único cierto es que su constancia lo metió al Top 5 junto a Paul Peterson (EU), Keith Mitchell y Kensei Hirata (JAP). Los cuatro suman 201 impactos (-15).

La diferencia es que Álvaro Ortiz está jugando este torneo a través de una invitación del PGA Tour por segunda semana consecutiva, después del World Vidanta Mexico Open, en la que terminó en el T34. Si mañana el mexicano termina en el Top 10, volverá a recibir una invitación al siguiente torneo del PGA Tour la próxima semana.

“Tengo que dar mi mejor esfuerzo, es lo único que me pertenece. Entregarme al cien por ciento y gozarlo”, subrayó el tapatío de 30 años, quien para la temporada 2027 gozará por primera vez de membresía en el PGA Tour.

El líder Ben James de 23 años y número 78 en el ranking mundial también disfruta a su manera la ventaja que saca a sus perseguidores después de rondas de 64, 65 y 67 que le dan un total de 195 (-21). El egresado de la Universidad de Virginia está jugando muy buen golf para sacar cuatro impactos de distancia a su connacional Ryan Gerard.

Ryan, número 23 en el ranking mundial, dijo previo al inicio del torneo que venía a Los Cabos a ganar. Su ronda de 65 de este sábado lo mantiene entre las posibilidades de poder ganar tras su acumulado de -17 golpes.

Como segundos mejores latinos en la competencia están los argentinos Emiliano Grillo y Alejandro Tosti. Ambos suman 206 golpes (-10).