América vs. Pumas Horario, canal, cómo y dónde ver la Liga MX en vivo (América / Pumas)

Uno de los duelos más esperados de la Jornada 16 del torneo Apertura 2026 se llevará a cabo esta noche, puesto que el América se enfrentará a Pumas en el Estadio Olímpico Universitario. Mientras que las Águilas buscarán permanecer como líderes en la tabla de posiciones, los Universitarios se jugarán la clasificación a la Liguilla.

Horarios y dónde ver en vivo el partido América vs. Pumas

América vs. Pumas jugarán esta noche del sábado 7 de noviembre del 2026 en el Estadio Olímpico Universitario en punto de las 21:10 horas, tiempo del centro de México.

Este clásico capitalino forma parte de la Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liguilla MX y será transmitido totalmente en vivo tanto en televisión abierta como de paga y en servicios de streaming.

¿Cuándo?: Sábado 7 de noviembre de 2026.

Sábado 7 de noviembre de 2026. Dónde: Estadio Olímpico Universitario.

Estadio Olímpico Universitario. Horario: A las 21:10 horas

A las 21:10 horas Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX Premium.

¿Cómo llegan América vs. Pumas al partido de hoy?

Este será un encuentro desafiante, ya que los Pumas buscarán su clasificación a la Liguilla después de que le ganaran a Puebla con un 2-1. Mientras que América tiene como objetivo permanecer como líder en la tabla de posiciones.

Aunque las Águilas son las favoritas para ganar este encuentro, han perdido sus últimos tres partidos. Además, se han tenido que enfrentar a la expulsión de Santiago Bueno y la pérdida de Brian Rodríguez por lesión. Esta noche ambos equipos se jugarán todo rumbo a la Liguilla.

Posible alineación América vs. Pumas

Las posibles alineaciones para el partido de América vs. Pumas serían las siguientes:

América

Luis Malagón

Israel Reyes

Santiago Ramos

Kevin Álvarez

Franco Rossano

Erick Sánchez

Alan Cervantes

Carlos Álvarez

Oscar Perea

Henry Martín

Miguel Borja

Pumas