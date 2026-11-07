América vs. Pumas: horario, canal, cómo y dónde ver la Liga MX en vivo

Uno de los duelos más esperados de la Jornada 16 del torneo Apertura 2026 se llevará a cabo esta noche, puesto que el América se enfrentará a Pumas en el Estadio Olímpico Universitario. Mientras que las Águilas buscarán permanecer como líderes en la tabla de posiciones, los Universitarios se jugarán la clasificación a la Liguilla.
Horarios y dónde ver en vivo el partido América vs. Pumas
América vs. Pumas jugarán esta noche del sábado 7 de noviembre del 2026 en el Estadio Olímpico Universitario en punto de las 21:10 horas, tiempo del centro de México.
Este clásico capitalino forma parte de la Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liguilla MX y será transmitido totalmente en vivo tanto en televisión abierta como de paga y en servicios de streaming.
- ¿Cuándo?: Sábado 7 de noviembre de 2026.
- Dónde: Estadio Olímpico Universitario.
- Horario: A las 21:10 horas
- Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX Premium.
¿Cómo llegan América vs. Pumas al partido de hoy?
Este será un encuentro desafiante, ya que los Pumas buscarán su clasificación a la Liguilla después de que le ganaran a Puebla con un 2-1. Mientras que América tiene como objetivo permanecer como líder en la tabla de posiciones.
Aunque las Águilas son las favoritas para ganar este encuentro, han perdido sus últimos tres partidos. Además, se han tenido que enfrentar a la expulsión de Santiago Bueno y la pérdida de Brian Rodríguez por lesión. Esta noche ambos equipos se jugarán todo rumbo a la Liguilla.
Posible alineación América vs. Pumas
Las posibles alineaciones para el partido de América vs. Pumas serían las siguientes:
América
- Luis Malagón
- Israel Reyes
- Santiago Ramos
- Kevin Álvarez
- Franco Rossano
- Erick Sánchez
- Alan Cervantes
- Carlos Álvarez
- Oscar Perea
- Henry Martín
- Miguel Borja
Pumas
- Keylor Navas
- Rodrigo López
- Nathan Silva
- Rubén Duarte
- Pablo Bennevendo
- Pedro Vite
- Adalberto Carrasquilla
- Uriel Antuna
- César Morales
- Juninho