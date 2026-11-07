Cruz Azul conquista el Volcán, toma la cima y lanza un mensaje de candidato al título

EL DEL GANE. El argentino Rodolfo Rotondi aprovechó la desatención y firmó el gol del triunfo con un disparo de derecha que silenció el Volcán y sentenció el 3-2 definitivo.

El Cruz Azul del técnico Joel Huiquí dio un golpe de autoridad en el Torneo Apertura 2026 al vencer por 3-2 a Tigres UANL en el Estadio Universitario, resultado que le permitió ascender al primer lugar de la clasificación y consolidarse como uno de los principales aspirantes al campeonato.

El conjunto celeste mostró personalidad desde el arranque y apenas al minuto siete abrió el marcador. El argentino Nicolás Ibáñez aprovechó una asistencia de Andrés Montaño para definir de zurda y adelantar a los visitantes.

Sin embargo, los felinos reaccionaron paulatinamente y encontraron el empate al minuto 39 por conducto del argentino Juan Brunetta, quien sacó un disparo cruzado para vencer al arquero cementero y enviar el partido igualado al descanso.

Intercambio de golpes y desenlace dramático

La segunda mitad mantuvo el mismo ritmo vertiginoso. Cruz Azul recuperó la ventaja gracias a un penalti ejecutado con precisión por Andrés Montaño, pero la respuesta de los universitarios no tardó en llegar.

El delantero Guillermo Martínez apareció para empatar nuevamente el encuentro y alimentar la esperanza de los locales, que buscaban cerrar con fuerza ante su afición.

Cuando parecía que el duelo terminaría dividido, la defensa regiomontana cometió un error determinante al minuto 78. El argentino Rodolfo Rotondi aprovechó la desatención y firmó el gol del triunfo con un disparo de derecha que silenció el Volcán y sentenció el 3-2 definitivo.

Cruz Azul, nuevo líder del Apertura

Con esta victoria, La Máquina alcanzó 32 puntos, producto de 10 triunfos, dos empates y cuatro derrotas, para colocarse en la cima de la clasificación.

Además, el conjunto cementero presume una ventaja de tres unidades sobre América y Guadalajara, con el añadido de contar aún con un partido pendiente, situación que fortalece sus aspiraciones de finalizar la fase regular en el liderato.

Toluca aplasta a Monterrey y escala posiciones

En otro de los encuentros destacados de la jornada, Toluca mostró todo su poder ofensivo y goleó 4-0 a Rayados de Monterrey para instalarse en la cuarta posición de la tabla.

El argentino Nicolás Castro abrió el marcador tras una asistencia de Brian García, mientras que el portugués Paulinho confirmó su gran momento al firmar un doblete, primero con un servicio de Castro y posteriormente tras una jugada generada por Helinho.

La situación de Monterrey se complicó todavía más con la expulsión de Carlos Salcedo al minuto 61. Con un hombre menos, los regiomontanos no lograron contener la presión escarlata y recibieron un cuarto tanto en los minutos finales por conducto de Jesús Gallardo, tras un pase del uruguayo Federico Viñas.

Así queda la pelea por la liguilla

Gracias a su contundente victoria, Toluca llegó a 27 puntos y se ubicó en el cuarto puesto de la clasificación, mientras que Monterrey permanece en la décima posición con una diferencia de seis unidades respecto a los Diablos Rojos.

La actividad de la jornada concluirá este domingo con los encuentros entre León y Guadalajara, así como el duelo de Querétaro frente a Puebla, partidos que podrían modificar la lucha por los puestos de clasificación rumbo a la liguilla del futbol mexicano.