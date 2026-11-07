Cruz Azul vs. Tigres Horario, canal, cómo y dónde ver la Liga MX en vivo (Cruz Azul / Tigres)

La tarde de este sábado se disputará uno de los encuentros más emocionantes de la Jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX. Los Tigres recibirán al Cruz Azul en el Estadio Universitario. En este partido, la Máquina Celeste buscará la victoria para tener el liderato en la tabla de posiciones rumbo a la liguilla.

Horarios y dónde ver en vivo el partido Cruz Azul vs. Tigres

El partido de esta noche de Cruz Azul vs. Tigres se llevará a cabo este sábado 7 de noviembre de 2026 en punto de las 19:00 horas, aunque inicialmente se enfrentarían a las 17:00 horas. El encuentro será en el Estadio Universitario de Nuevo León.

La buena noticia para los aficionados de estos dos equipos es que el partido Cruz Azul vs. Tigres será transmitido en vivo tanto en televisión abierta como en plataformas de streaming.

¿Cuándo?: Sábado 7 de noviembre de 2026.

Sábado 7 de noviembre de 2026. Dónde: Estadio Universitario de Nuevo León.

Estadio Universitario de Nuevo León. Horario: A las 19:00 horas

A las 19:00 horas Transmisión: Canal Azteca 7, Fox Sports y Fox 1.

¿Cómo llegan Cruz Azul vs. Tigres al partido de hoy?

Se espera que tanto Cruz Azul como Tigres den un partido emocionante para sus aficionados, ya que aunque los felinos ya no puedan avanzar a la Fase Final (a la cual no llegan en 12 años). Buscarán desestabilizar a la Máquina Celeste, que tiene como objetivo ser líder en la tabla de posiciones.

No obstante, Cruz Azul no ha logrado ganarle a los Tigres en su casa desde el 2022, aunque los cementeros llevan una racha de 4 partidos invictos, por lo que esta noche podrían alzarse ganadores.

Posible alineación Cruz Azul vs. Tigres

Las posibles alineaciones para el partido de Cruz Azul vs. Tigres serían las siguientes:

Cruz Azul

Kevin Mier

Alan Mozo

Amaury García

Gonzalo Piovi

Jesús Orozco Chiquete

Omar Campos

Erik Lira

Agustín Palavecino

Andrés Montaño

Charly Rodríguez

Gabriel Fernández

Tigres