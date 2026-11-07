El Cardonal at Diamante, destino golfístico por excelencia

Campo Cardonal at Diamante. En los Cabos, Baja California Sur, la cultura del golf está más arraigada que el cualquier parte del país. (Foto especial)

El torneo World Technology Championship del PGA Tour que se juega esta semana por sexta vez en el Cardonal at Diamante en Los Cabos, Baja California Sur, ha ido incrementando anualmente su nivel de competencia con un field que reúne a algunos de los mejores jugadores del mundo en un destino golfístico por excelencia.

Joe Mazzeo director del torneo desde hace 20 años cuando inició en Mayakoba, Playa del Carmen, Quintana Roo, y desde el 2021-2022 que cambió de sede a Los Cabos, dijo para La Crónica de Hoy, que el torneo sigue trascendiendo en el calendario anual del PGA Tour.

“Llegar a 20 años de existencia del torneo es reconocer el trabajo de muchas personas que han hecho posible que esto continúe, primero en Mayakoba y ahora en Los Cabos desde hace seis años con el apoyo de Fiturca (Fideicomiso de Turismo de Los Cabos) de World Technology, y de varios que han hecho posible que este destino sea uno de los mejore para el golf”, dijo Mazzeo.

Los Cabos es un destino del golf

“Aquí en Los Cabos la asistencia es de otro nivel, aquí residen mucho más espectadores de golf que allá (Mayakoba), esto es un destino de golf, hay más cultura de golf, hay muchos miembros de clubes aquí, hay mucho más golfistas y gente que solo viene para ver el golf. Aquí en Los Cabos tienes muchos socios con sus clubes”, abundó Mazzeo sobre cómo se vive y se juega al golf en esta parte del territorio mexicano.

Tan solo en esta parte Baja California Sur existen 18 campos de golf diseñados por figuras como el legendario Jack Nicklaus (varios), Davis Love III, Tiger Woods, Greg Norman, Tom Fazio, Robert Trent Jones; en un paisaje único que combina cactus de más de ocho metros con las olas del Mar de Cortés y el Pacífico en un clima seco.

Jugar en un campo de Tiger Woods tiene un extra

Torneo PGA Tour en México. Joe Mazzeo, director del torneo Wordl Wide Technology Championship. (Foto especia)

Sobre el Cardonal at Diamante, diseño del 15 veces ganador de Majors Tiger Woods, quien refleja de manera directa su genialidad sobre el terreno de juego, combinado su estrategia e inteligencia para hacer pensar al jugador y al mismo tiempo, accesible y divertido para los que aman el golf. En el Cardonal es fundamental considerar los ángulos adecuados y la estrategia de ejecución de cada golpe, aspecto que lo hace apasionante.

“Tiger Woods es Tiger Woods, y jugar en el primer campo que él diseñó creo que tiene algo especial para los jugadores, genera un poco de respeto y como que fue un homenaje jugar aquí (en 2021) jugar el primer torneo del PGA Tour, fue como hacer unj homenaje al campo de Tiger”, resumió Mazzeo.

Del 2021 a la fecha los campeones en el Cardonal at Diamante han sido: Viktor Hovland (NOR), Erik van Rooyen (SUD), Austin Eckroat (EU) y Ben Griffin (EU). Este domingo se conocerá al campeón del 2026.