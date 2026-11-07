Pumas rescata el clásico y le arrebata el triunfo al América en CU, pero sigue fuera de Liguilla

DIVIDEN PUNTOS. Pumas mostró capacidad de reacción para rescatar un punto ante América, que dejó escapar dos ventajas en una vibrante edición del clásico capitalino.

Con un estadio lleno y un ambiente de clásico total, Pumas y América empataron 2-2 en un intenso duelo disputado en Ciudad Universitaria, donde los auriazules mostraron carácter para reponerse en dos ocasiones y evitar la derrota ante su acérrimo rival.

El encuentro comenzó a toda velocidad. Al minuto 3, Álex Zendejas adelantó a las Águilas con un remate de cabeza, pero la respuesta fue inmediata y apenas un minuto después César Huerta igualó el marcador tras una asistencia de Uriel Antuna, desatando la euforia en las tribunas.

Penales definen el empate

Luego de una primera parte disputada y marcada por interrupciones y amonestaciones, América volvió a ponerse al frente al minuto 72, cuando Henry Martín convirtió un penal para el 2-1.

Sin embargo, Pumas no renunció al ataque y encontró la recompensa al 77′. Robert Morales cobró de manera impecable otra pena máxima para firmar el 2-2 definitivo y hacer explotar nuevamente el Olímpico Universitario.

Reparten puntos en un clásico vibrante

Los minutos finales se jugaron con máxima tensión, pero ninguno de los dos equipos logró inclinar la balanza. Tras nueve minutos de compensación, el silbatazo final confirmó la igualada.

América perdió el liderato, al bajar al segundo lugar; Pumas dejó ir la posibilidad de entrar a la zona de clasificación y comprometió su pase a cuartos de final, al ser undécimo, a falta de un juego.