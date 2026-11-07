Rondón guía al Pachuca y lo acerca a la liguilla; Atlas deja escapar posiciones

GOLEADOR. Rondón mantiene el liderato de goleo.

El venezolano Salomón Rondón volvió a ser determinante para el Pachuca al marcar un gol y aportar una asistencia en la contundente victoria de los Tuzos por 4-1 sobre Atlas, resultado que le permite al conjunto hidalguense escalar al séptimo lugar de la clasificación y mantenerse en puestos de acceso a la liguilla del Torneo Apertura.

Con su anotación desde el punto penal, el delantero sudamericano llegó a 16 goles en el campeonato, consolidándose como el máximo romperredes del certamen y reafirmando su papel como la principal figura ofensiva del equipo dirigido por Pachuca.

Inicio demoledor de los Tuzos

Los visitantes impusieron condiciones desde los primeros minutos gracias a la movilidad y talento de Oussama Idrissi y Rondón, quienes generaron constantes problemas a la defensa rojinegra.

El marcador se abrió apenas al minuto 6, cuando Idrissi desbordó por la banda izquierda y envió un servicio que terminó en autogol del argentino Manuel Capasso, quien desvió el balón hacia su propia portería para el 1-0.

Seis minutos después llegó el segundo golpe. Tras una pared entre Rondón e Idrissi, el neerlandés quedó frente al arco y venció al guardameta colombiano Camilo Vargas para ampliar la ventaja de los hidalguenses.

Atlas reaccionó, pero no fue suficiente

En la segunda mitad, Atlas intentó meterse de nuevo en el encuentro. Al minuto 52, Manuel Capasso se reivindicó parcialmente al aprovechar un rebote dentro del área y conectar un potente disparo colocado en el ángulo para acercar a los rojinegros 2-1.

Sin embargo, la reacción local fue insuficiente. Pachuca recuperó el control del partido y sentenció el encuentro a los 75 minutos, cuando Rondón transformó un penalti para el tercer tanto visitante.

Ya en tiempo agregado, el brasileño Eduardo Dos Santos aprovechó un tiro de esquina para firmar el definitivo 4-1 y sellar una actuación dominante de los Tuzos.

Pachuca depende de sí mismo

Con este resultado, Pachuca alcanzó 22 puntos y se ubicó en la séptima posición, dentro de los ocho equipos que avanzan a la fase final, cuando resta únicamente una fecha para concluir la temporada regular.

Por su parte, Atlas se quedó con 27 unidades en el cuarto puesto, aunque desperdició una oportunidad importante para afianzarse entre los primeros lugares de la clasificación.

La jornada continúa

La actividad de la fecha 16 continuó este sábado con el duelo entre Tigres UANL y el campeón Cruz Azul, mientras que el América visitó a los Pumas UNAM, equipo obligado a sumar para mantenerse en la pelea por un lugar en la liguilla.

La jornada concluirá este domingo con los encuentros Querétaro vs Puebla y León vs Guadalajara, compromisos que terminarán de definir el panorama rumbo a la fase final del futbol mexicano.