Álvaro Ortiz es invitado del PGA Tour en Austin

World Wide Tecnology Championsip. Álvaro Ortiz jugará en Austin su torneo número 28 del 2026 y el tercero por invitación del PGA Tour. (Foto especial)

El sillón de Álvaro Ortiz tendrá que esperar para la charla pendiente, el mexicano alargará una semana más su temporada 2026 de golf, luego de que este domingo terminó en un empate al T6 en el World Wide Technology Championship y eso le permite ser invitado a un torneo más del PGA Tour, el Austin Championship a celebrarse del 12 al 15 de noviembre en territorio texano.

El tapatío jugará su torneo número 28 de la actual temporada y el tercero consecutivo como invitado del PGA Tour, tras cosechar este 8 de noviembre un Top 10, su mejor resultado en la máxima categoría del golf profesional, en la cual tendrá membresía a partir del 2027.

Su empate al sexto sitio también es el segundo mejor que obtiene un mexicano en 20 años de este torneo, después del segundo lugar que consiguió su hermano Carlos Ortiz en 2021, cuando el evento se jugaba en Mayakoba en Playa del Carmen, Quintana Roo.

En la cuarta ronda del World Wide Technology Championship en el Cardonal at Diamante en Los Cabos, Baja California Sur, Ortiz de 30 años disfrutó al máximo su recorrido tras entregar un score de 68 golpes y un acumulado de 269 (-19) para compartir el empate al sexto sitio con el estadounidense Denny McCarthy.

Ortiz embocó cinco birdies por un bogey, y aunque se dijo contento por ese empate al sexto sitio, reconoció que cometió por pudo haber sido mejor falló algunos putts en los hoyos 14, 16 y 18, en los que la bola quedó a casi nada de entrar al hoyo.

Se dio chances, pero la victoria no lo premió

“Tuve los chances de hacer algo especial, le peleamos sobre todo con el putt en los hoyos 14, 16 y 18, tal vez me ganaron los nervios”, reconoció el mexicano, quien pese a todo se va contento de Los Cabos, donde los aficionados se le entregaron y él queda muy agradecido por el apoyo recibido.

“Este resultado meda mucha confianza para la siguiente temporada y lo que me llevo es la forma en que trabajamos, de tener la valentía de hacer algunos cambios”. Ortiz aceptó que aunque fue una buena semana no jugó su mejor golf, pero, “hice mi mejor esfuerzo”, subrayó.

Álvaro sonríe porque previo al torneo en Los Cabos dijo que su sillón favorito le esperaba para tener una buena charla, el sillón tendrá que esperar porque de Los Cabos tendrá que volar a Texas para competir a partir del próximo jueves en el Austin Championship, en el séptimo torneo de la temporada de la FedExCup falls.