Blades Brown se consagra campeón en Los Cabos

World Wide Technology Championship. Blades Brown presume su trofeo de campeón en Los Cabos. (Avelina Merino)

El estadounidense Blades Brown ganó en doble hoyo de desempate a Ben James el título del World Wide Technology Championship, luego de que ambos concluyeran el torneo con 265 golpes (-23).

Blades firmó en su último recorrido 63 (-9) que lo aupó ocho posiciones para empatar con James al primer sitio, quien había salido de líder, pero firmó una última ronda de 70 golpes.

Brown, un joven de 19 años que se hizo profesional en 2024 y que esta temporada, al igual que Álvaro Ortiz, se ganó su membresía desde el Korn Ferryn Tour al PGA Tour, es de esas jóvenes promesas del golf que vienen empujando fuerte.

El golfista nacido en Nashville, Tennessee es por ahora el número 95 en el ranking mundial, y le ganó la final a James, otro joven de 23 años, que este año debutó como profesional y es número 78 del mundo.

El también estadounidense Michael Kim terminó como tercero de la clasificación luego de ronda de 64 golpes y acumulado de -22 impactos.