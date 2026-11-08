Karen Ríos logra una histórica plata olímpica para México en Dakar 2026

MÁS METAL PARA MÉXICO. Karen luchó hasta el último segundo por el oro. (Cortesía Claro Sports 2)

México volvió a subir al podio en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 gracias a la extraordinaria actuación de Karen Ríos Silva, quien conquistó la medalla de plata en la división de 45 kilogramos de lucha en playa, consolidándose como una de las grandes protagonistas de la delegación nacional.

La representante de Oaxaca disputó una intensa final frente a la senegalesa Ndeye Diatta, en un combate de alta tensión que mantuvo la emoción hasta los últimos instantes. Arropada por el orgullo de portar los colores de México, la joven atleta protagonizó una auténtica guerra deportiva ante una rival que aprovechó su alcance físico y el apoyo del público local para quedarse con la victoria por marcador de 3-1.

Una final marcada por la polémica

Desde los primeros intercambios, ambas luchadoras dejaron claro que el oro se definiría en pequeños detalles. La senegalesa tomó ventaja tras provocar la salida de Karen del área de combate, obligando a la mexicana a asumir riesgos y buscar constantemente la ofensiva.

Sin embargo, el momento que pudo cambiar la historia de la final llegó cuando Karen Ríos ejecutó una espectacular proyección mediante un candado a la cabeza de su adversaria. La acción fue premiada inicialmente con tres puntos para la mexicana, desatando la celebración del equipo nacional y acercándola al título olímpico.

No obstante, tras una revisión solicitada por la delegación de Senegal, los jueces determinaron modificar la decisión y anular la puntuación. La polémica marcó un antes y un después en el combate, ya que la acción había colocado momentáneamente a la mexicana en una posición favorable para conquistar el oro.

Un espíritu olímpico que nunca se rindió

Lejos de desanimarse, la oaxaqueña mostró el carácter que la llevó a la final y continuó atacando hasta el cierre del enfrentamiento. Con determinación y valentía, buscó abrir espacios y generar las acciones necesarias para revertir el marcador.

Su esfuerzo tuvo recompensa en los segundos finales al sumar una unidad, aunque el tiempo resultó insuficiente para concretar la remontada. Con el silbatazo definitivo, Ndeye Diatta aseguró la medalla de oro, mientras que Karen Ríos Silva selló una brillante participación con la presea de plata.

Una medalla que vale mucho más que un segundo lugar

La plata obtenida por Karen Ríos representa mucho más que un resultado deportivo. Es la confirmación del crecimiento de la lucha mexicana en escenarios internacionales y una muestra del talento que continúa surgiendo en los estados del país.

Con apenas edad juvenil, la atleta oaxaqueña demostró capacidad competitiva, resiliencia y mentalidad ganadora en una de las citas más importantes del deporte mundial. Su actuación no sólo la coloca entre las mejores exponentes de su categoría, sino que también la convierte en una inspiración para las nuevas generaciones de luchadores mexicanos.

En Dakar, Karen estuvo a un paso del oro, pero su entrega, su coraje y su actuación sobre la arena la hicieron ganar algo igual de valioso: el reconocimiento de todo un país que celebra una nueva medalla olímpica para México.