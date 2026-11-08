Querétaro vs. Puebla: horario, dónde ver y posibles alineaciones (Pexels)

Querétaro recibe a Puebla en la Jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX, en uno de los últimos compromisos del domingo. Ambos equipos llegan con la presión de conseguir una victoria, luego de verse en una temporada irregular que los mantiene en la parte baja de la clasificación y con pocas posibilidades de mejorar su panorama rumbo al cierre de la fase regular.

Los Gallos Blancos llega a este compromiso después de sufrir una derrota por 3-1 ante FC Juárez, resultado que representó su cuarto tropiezo en el torneo.

Por su parte, el Puebla parece tener cada vez más complicado su camino hacia la Liguilla, luego de quedarse con 16 unidades y perder 2-1 frente a Pumas en la fecha anterior. La Franja acumula ocho partidos consecutivos sin conocer la victoria, una racha que ha complicado sus aspiraciones de avanzar a la fase final y que la obliga a buscar un resultado favorable en sus últimos compromisos de la temporada regular.

¿Cuándo y dónde se jugará el Querétaro vs. Puebla?

El encuentro entre Querétaro y Puebla se disputará este domingo 8 de noviembre, teniendo como sede el Estadio Corregidora, casa de los Gallos Blancos.

Ambos conjuntos buscarán aprovechar este compromiso para sumar unidades en la recta final de la fase regular del Apertura 2026.

¿A qué hora comienza el partido Querétaro vs. Puebla?

El silbatazo inicial está programado para las 18:00 horas, tiempo del centro de México.

Se espera un encuentro disputado, pues ambos equipos necesitan mejorar sus resultados y mantener vivas sus aspiraciones de alcanzar la Liguilla.

¿El Querétaro vs. Puebla será transmitido por televisión abierta?

Los aficionados que quieran seguir en vivo y en directo las acciones entre Gallos Blancos y La Franja deberán tomar en cuenta que el partido no contará con transmisión por televisión abierta.

El encuentro podrá verse mediante televisión de paga a través de FOX Sports, así como en la plataforma de streaming FOX One.

Posibles alineaciones

Querétaro

Guillermo Allison

Iker Benito

Diego Reyes

Lucas Abascia

Daniel Parra

Carlo García

Mateo Coronel

Bernardo Parra

Enzo Giménez

Alí Ávila

Denilson Saaid Muñoz Bustamante.

Puebla