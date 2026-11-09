Esperemos por la liguilla

EL CLÁSICO CAPITALINO. Con intensidad: Así se juegan los 'Clásicos'. (MarcoTulioGonzRod)

Así se juegan los clásicos, tal cual como lo es un Pumas vs América.

Más allá de la polémica arbitral, e incluyéndola, el juego en Ciudad Universitaria resultó mejor de lo esperado, pero el marcador final se quedó corto para ambos.

Un empate que no ayudó a nadie

Pumas está a nada de quedar eliminado, y América perdió el liderato general. No le sirvió a ninguno el empate.

Con América, el tema es que va a la baja en el momento más importante: el cierre del torneo y el comienzo de la liguilla, con cuatro partidos sin ganar; pero tienen la Fecha FIFA para corregir.

Pendientes en ciudad universitaria

En Pumas, el fracaso deberá traer modificaciones en el plantel, sobre todo en la defensa, que es donde más sufrió el equipo universitario, pero también una crítica interna a lo que se dejó de hacer después de llegar a una final el torneo anterior.

Esteban Solari seguirá a pesar de no calificar, y el siguiente torneo ya será obligatorio que vuelva a ser un equipo que compita.

La máquina toma fuerza

En la cima, Cruz Azul se consolida como el mejor del torneo. A diferencia de las Águilas, La Máquina cierra con cinco triunfos consecutivos, que coinciden con el mejor futbol del torneo y el nivel más alto de su plantilla.

Para el equipo cementero, la Fecha FIFA será perjudicial, al quitarle el ritmo que traía.

Duelo por la cima

Cerrarán contra Chivas en un partido por el primer lugar general y que nos dejará también al principal candidato al título. Sí, porque ambos son los que mejor cerraron.

Se vuelve a hablar también de Toluca y, con Mohamed al frente, nunca hay que descartar a los Diablos.

La pausa que enfría el torneo

Como aficionados, la Fecha FIFA nos enfría la liguilla y la emoción del cierre, y a cambio nos trae una jornada de Selección Mexicana que realmente a muy poca gente le interesa en estos momentos.

Tras la cruda del Mundial, un enfrentamiento contra Jamaica con jugadores que estarán a prueba por el técnico sabe muy poco.

Obligación de ganar

Para Rafa Márquez será importante, pensando en el futuro, ver a jugadores que podrían servirle; pero para el aficionado hay muy poco interés y preferiría ver a su equipo.

Está obligada la selección a ganar ambos juegos, contra una Jamaica bastante flojita, lo que representaría los primeros triunfos de Rafa al frente del Tricolor. Cualquier otro resultado sería negativo. Obviamente, una eliminación rumbo a las semifinales de la Nations League es algo totalmente fuera del radar y algo inaceptable. Desafortunadamente para el Tricolor, esta Fecha FIFA es de las que no hay otra opción más que ganar.

La espera final

¿La liguilla? Esperemos dos semanas.