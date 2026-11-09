FIFPRO revela su mejor 11 de futbolistas en 2026 y deja fuera al ganador del Balón de Oro

Mejor 11 FIFPRO La Asociación de Futbolistas nombró a los mejores futbolistas de este 2026.

La Federación Internacional de Futbolistas Profesionales (FIFPRO, por sus siglas en francés) reveló este lunes 9 de noviembre a los 11 mejores jugadores de futbol de este 2026. El ‘cuadro titular’ contempla nueve elementos europeos. Sin embargo, el delantero Harry Kane, quien fue nombrado recientemente como el Balón de Oro de la revista especializada France Football quedó fuera de este acomodo anual. ¿Qué fue lo que pasó?

Así es el mejor 11 del futbol mundial en 2026 según FIFPRO

Como cada año, esta asociación de futbolistas a nivel internacional utiliza un “11” en la que nombra al que, en su consideración, sería el mejor equipo posible que se puede armar con los mejores futbolistas de este año calendario, donde se disputó la Copa del Mundo 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. De acuerdo con el ranking, el acomodo quedaría de la siguiente manera:

David Raya (Portero)

Nuno Mendes (Defensa)

Pau Cubarsí (Defensa)

Achraf Hakimi (Defensa)

Jude Bellingham (Medio)

Rodri (Medio)

Vitínha (Medio)

Kylian Mbappé (Delantero)

Erling Haaland (Delantero)

Lionel Messi (Delantero)

Lamine Yamal (Delantero)

De esta manera, el cuadro queda con nueve futbolistas europeos y es complementado con sólo uno del continente americano y uno más de África.

The 2026 FIFPRO Men’s #World11 ✨ Decided exclusively by 19,806 professional men’s footballers worldwide. By the players, for the players 🏆 https://t.co/MnHEMHxtf1 — FIFPRO (@FIFPRO) November 9, 2026

No obstante, la principal polémica y cuestionamientos de las y los fans es la ausencia del Harry Kane. El delantero del Bayern Múnich y la Selección de Inglaterra fue premiado este pasado 26 de octubre con el Balón de Oro, considerado como el galardón más prestigioso a nivel individual y que reconoce al mejor futbolista de la temporada pasada, venciendo en votaciones a Kylian Mbappé y Lamine Yamal.

¿Cómo elije FIFPRO a su mejor 11 del año?

Para participar, FIFPRO y los sindicatos de jugadores afiliados distribuyen accesos a una plataforma digital en la que cada futbolista selecciona a los tres jugadores que considera más destacados en cuatro posiciones: portero, defensa, mediocampista y delantero.

Para integrar el equipo se elige al guardameta, los tres defensores, los tres mediocampistas y los cuatro delanteros que obtengan más votos en sus respectivas posiciones; la última plaza se asigna al jugador de campo restante con mayor cantidad de sufragios.

Además, los candidatos deben cumplir un mínimo de partidos oficiales durante el periodo de evaluación: 30 para la categoría masculina y 20 para la femenina en la edición 2026. Este reconocimiento, creado en 2005, se distingue por ser uno de los pocos premios internacionales del futbol cuya decisión depende exclusivamente de los propios jugadores.