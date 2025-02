Mabel Yeah convierte su autenticidad en su mejor arma para crear música

La cantante venezolana Mabel Yeah Crédito: Especial

Ser artista en la era digital no es solo cuestión de talento musical. También implica construir una identidad auténtica que conecte con la audiencia más allá del escenario. Mabel Yeah, cantante e influencer venezolana, ha entendido a la perfección cómo equilibrar ambas facetas sin perder su esencia.

Su ascenso en la música ha estado marcado por la honestidad con la que se muestra en redes sociales y la capacidad de generar un vínculo genuino con quienes la siguen. En un mundo donde la imagen suele ser una construcción artificial, Mabel ha optado por el camino de la transparencia. Su comunidad digital no solo la sigue por su música, sino porque se sienten identificados con su forma de ser.

“Siempre intento compartir mi vida de la manera más natural posible. No quiero ser solo una cantante que sube canciones, quiero que la gente sienta que soy una persona real con la que pueden conectar”, comenta.

Esa autenticidad se refleja en cada aspecto de su contenido. Desde sus rutinas de entrenamiento hasta los momentos en los que cocina, pasando por reflexiones espontáneas sobre su día a día, Mabel ha construido una relación de cercanía con su audiencia.

No se trata solo de entretener, sino de generar conversaciones y compartir experiencias que vayan más allá de la música.“Me gusta que mis seguidores me conozcan más allá de los escenarios. Para mí, las redes son una extensión de lo que soy”, dice. Pero, ¿qué implica mostrarse auténtico en un entorno donde muchos buscan proyectar solo lo perfecto? Para Mabel, ha significado aprender a equilibrar lo personal con lo público, sin traicionar su identidad.

“Hay cosas que elijo compartir y otras que prefiero mantener para mí. No se trata de exponerlo todo, sino de ser real con lo que decides mostrar”, explica. Esta transparencia ha sido clave en su crecimiento tanto en la industria musical como en el mundo digital. Mientras otros artistas construyen personajes para mantenerse relevantes, Mabel ha apostado por ser ella misma, con sus días buenos y malos, con sus logros y sus momentos de aprendizaje. Y eso ha hecho que su audiencia la valore aún más.

A nivel musical, esta autenticidad también se traduce en la manera en que crea su música. No compone pensando en lo que está de moda, sino en lo que realmente quiere expresar.“Me gusta que mis canciones cuenten historias, que reflejen emociones genuinas. A veces, una canción surge de algo que me pasó, otras veces de experiencias de amigos o cosas que veo en mi entorno. Lo importante es que todo salga desde un lugar sincero”, comenta.

Uno de los mayores retos de mantenerse auténtica en la industria es la presión de encajar en ciertos moldes. A muchos artistas se les dice cómo deben vestirse, qué tipo de música hacer y hasta cómo deben comportarse. Mabel, sin embargo, ha decidido tomar su propio camino.

“Si sigues las reglas de otros, terminas perdiéndote a ti mismo. Prefiero ser fiel a lo que creo, incluso si eso significa ir contra la corriente”, afirma con determinación. Esa postura ha sido clave en su conexión con el público joven, que busca figuras con las que realmente puedan identificarse. En una era donde las redes sociales están llenas de filtros y vidas aparentemente perfectas, la naturalidad de Mabel destaca como un respiro de frescura.

“Quiero que la gente vea que no hay que ser perfecto para cumplir sus sueños. Está bien cometer errores, aprender y evolucionaren el proceso”, dice. El futuro de la industria musical pertenece a los artistas que logran construir una conexión real con su público. Y Mabel Yeah ha demostrado que esa conexión no se basa en estrategias frías de marketing, sino en la capacidad de mostrarse tal como es. Su autenticidad no es una tendencia pasajera, es su sello personal. Y es lo que la ha convertido en una de las artistas emergentes con mayor impacto en la música latina actual.