Flor Sosa afirma que estar apasionado por una idea de negocio no es suficiente

Aunque la pasión suele ser el motor que impulsa a muchos a perseguir sus sueños, este ingrediente, aunque esencial, no es suficiente para garantizar el éxito de una idea de negocio. Así lo explica Florencia “Flor” Sosa, una destacada emprendedora latina que se ha convertido en una figura influyente en el ámbito empresarial internacional y que dirige y mentorea uno de los programas de Liderazgo a Emprendedores más influyentes de Argentina.

Con una presencia significativa en países como Argentina, México y Estados Unidos, Flor ha demostrado ser una fuente inagotable de ideas de proyectos innovadores y sostenibles. Además, sus ponencias internacionales sobre negocios, liderazgo femenino y emprendimiento han captado la atención de miles de seguidores, consolidándola como una líder de opinión y una inspiración para muchas mujeres latinas, tan es así que fue destacada como la “CEO mujer más joven de Argentina” y “Forbes Mujeres Power” según la prestigiosa publicación.

La pasión te impulsa, pero el problema te guía

Detrás de todo emprendimiento exitoso hay una ardua labor de análisis, planificación y ejecución estratégica y hasta un “profundo dolor”. Para Flor Sosa, encontrar nuevas ideas de negocio es un proceso que combina curiosidad, observación y una constante búsqueda de transformación personal, tanto es así que su TedX Talk se titula “Qué inspira tu transformación” y habla del proceso de resiliencia y autotransformación que le tocó vivir como CEO de un grupo de empresas a la corta edad de 25 años y ante la pérdida de su padre de un cáncer terminal.

“Todo comienza con la curiosidad y la capacidad de observar el entorno con una mente abierta, pero quizás también del dolor, de estar un poco rota como me pasó a mí”, afirma Flor. “Las mejores ideas suelen surgir de necesidades no satisfechas o de la reinvención de conceptos existentes, también de mirar no muy lejos de donde uno vive y opera, con habilidad y sensibilidad de pensar qué precisa, el de al lado, qué lo atraviesa, cuáles son sus dificultades”.

El primer paso en su proceso creativo es la identificación de problemas o necesidades. Flor recurre a diversas fuentes de inspiración, desde un viaje al interior de su país o un viaje a una cultura más evolucionada, como fue su oportunidad comercial en Emiratos Árabes, hasta la observación de amenazas externas en mercados locales. Su red de contactos internacionales le permite obtener una perspectiva global, lo que enriquece su capacidad para identificar oportunidades con un gran potencial de impacto.

Una vez identificada una idea prometedora, además de su intuición, a la que le da un lugar estratégico, Flor realiza una investigación exhaustiva para validar su viabilidad. Esto incluye búsqueda de partner o aliado comercial, análisis de mercado, estudios de competencia y la recopilación de datos relevantes. “Es crucial comprender el mercado al que se quiere entrar, conocer a los competidores y determinar si la idea tiene el potencial de ser rentable y escalable”, explica.

Después de esta fase de investigación, Flor somete sus ideas a un riguroso proceso de evaluación. Utiliza herramientas analíticas y consultoría con su equipo para evaluar el modelo de negocio, los costos asociados y las proyecciones financieras. Además, Flor valora profundamente la retroalimentación de su red de mentores y colegas, quienes le brindan diferentes perspectivas y consejos para refinar y fortalecer la idea. “Uno no sabe de todo, yo no soy especialista tecnológica ni me he formado en la materia, por eso siempre mis mejores aliados son nerds o expertos que se suben al barco”.

Aprendizaje continuo y networking para alcanzar el éxito

Flor Sosa destaca la importancia de mantener un enfoque en la ejecución y el aprendizaje continuo, ya que todo el proceso es dinámico y está en constante evolución. “Es crucial estar dispuesto a adaptarse, aprender de los errores y estar abiertos a nuevas oportunidades y perspectivas. Esto implica establecer metas claras, medibles y alcanzables, así como estar preparado para pivotar si es necesario”, explicó.

Por su parte, Flor Sosa comparte que parte de su éxito no sería posible sin su amplia red de colegas y contactos, producto del poder de las redes sociales. Como nativa digital no ha desaprovechado la potencialidad de las herramientas de social media y su comunidad de más de 250 mil seguidores en Instagram. Desde sus inicios en redes sociales, Flor ha trabajado casi de manera inconsciente en expandir su networkig virtual y le ha permitido ser partícipe también en foros de renombre y prestigio tales como Organización de las Naciones Unidas (ONU), Organización de los Estados Americanos (OEA) y ser reconocida con diferentes Premios y distinciones, tal como su Reconocimiento “Embajadora WEF Argentina 2023” que celebra e impulsa mujeres en el mundo de los negocios.

“Mi participación como Participante en las Sesiones Generales de la Asamblea General de la ONU 2024 y la 68th Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer; a la vez que Speaker en la Sesión extraordinaria de la OEA con presencia de los Embajadores de países miembros en Washington DC, fue una experiencia transformadora que me proporcionó valiosas herramientas de auto validación y también la de colegas para seguir innovando en mis proyectos”, comentó Flor.

También como finalista del Premio Unlock Her Future 2024 -elegida entre mil emprendedoras latinas- Flor Sosa continúa demostrando su compromiso con la innovación y el empoderamiento femenino. Su participación en diversos programas de formación y su constante búsqueda de nuevas oportunidades tan lejos de casa y a tan corta edad, reflejan su pasión por seguir aprendiendo y creciendo, no solo como emprendedora, sino también como joven líder.