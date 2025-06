¡Dile adiós al caos! Guía divertida y ecológica para limpiar tu clóset esta primavera

¿Por qué es importante una limpieza de clóset ecológica?

Cada año, millones de toneladas de ropa terminan en vertederos, contribuyendo a la contaminación ambiental. La industria de la moda rápida ha duplicado la producción mundial de ropa en los últimos 25 años, y muchas prendas apenas se usan antes de desecharse.

Adoptar una limpieza de clóset ecológica no solo reduce el desperdicio, sino que también promueve un consumo más consciente y sostenible. ¡Es hora de darle un respiro al planeta y a tu armario!

Pasos para una limpieza de clóset divertida y sostenible

1. Vacía tu clóset por completo

Saca toda tu ropa y colócala sobre la cama. Esto te permitirá ver todo lo que tienes y facilitará la organización.

2. Clasifica tus prendas

Divide tu ropa en categorías: trabajo, casual, deporte, etc. Luego, aplica la regla de los 90/90: ¿La has usado en los últimos 90 días? ¿Planeas usarla en los próximos 90? Si la respuesta es no, es hora de dejarla ir.

3. Prueba la técnica de la percha invertida

Cuelga toda tu ropa con las perchas en la misma dirección. Cada vez que uses una prenda, vuelve a colgarla con la percha en sentido contrario. Después de unos meses, verás qué prendas no has usado y podrás decidir si realmente las necesitas.

4. Dona, vende o recicla

En lugar de tirar la ropa que ya no usas, considera donarla a organizaciones benéficas, venderla en línea o reciclarla. Esto prolonga la vida útil de las prendas y reduce el impacto ambiental.

Consejos para mantener un clóset sostenible