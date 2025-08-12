Cómo proteger a tu perro en temporada de lluvias

Perritos en temporada de lluvia

La temporada de lluvias no solo afecta nuestras rutinas, también representa un reto para la salud y seguridad de nuestras mascotas. La humedad, los charcos y los cambios bruscos de temperatura pueden provocar enfermedades o incomodidad en los perros. Por eso, es fundamental tomar precauciones.

ANUNCIO

Te compartimos recomendaciones clave para mantener a tu perro sano y protegido durante esta época:

Anticipa los paseos : Sácalo antes de que comience a llover para evitar que se moje y se enfríe. Las lluvias pueden provocar infecciones respiratorias o problemas en la piel.

: Sácalo antes de que comience a llover para evitar que se moje y se enfríe. Las lluvias pueden provocar infecciones respiratorias o problemas en la piel. Evita charcos y zonas inundadas : Pueden contener bacterias, químicos o incluso representar riesgo eléctrico si hay cables expuestos. Mantén agua limpia disponible para evitar que beba de los charcos.

: Pueden contener bacterias, químicos o incluso representar riesgo eléctrico si hay cables expuestos. Mantén agua limpia disponible para evitar que beba de los charcos. Protégelo con impermeable : Una capa para perros lo mantendrá seco y cómodo; puedes complementarla con botas especiales.

: Una capa para perros lo mantendrá seco y cómodo; puedes complementarla con botas especiales. Sécalo al llegar a casa : Limpia sus patas y pelaje, sobre todo entre los dedos, para prevenir hongos y resbalones.

: Limpia sus patas y pelaje, sobre todo entre los dedos, para prevenir hongos y resbalones. Manténlo identificado : Los truenos o relámpagos pueden asustarlo y, en algunos casos, provocar que se escape. Es importante que porte una placa con nombre y teléfono o, de ser posible, un collar con GPS.

: Los truenos o relámpagos pueden asustarlo y, en algunos casos, provocar que se escape. Es importante que porte una placa con nombre y teléfono o, de ser posible, un collar con GPS. Cuida su piel y pelaje : Usa productos suaves para evitar afecciones relacionadas con la humedad.

: Usa productos suaves para evitar afecciones relacionadas con la humedad. Vigila heridas : Cúralas y mantenlas limpias para prevenir infecciones, ya que la humedad podría complicarlas.

: Cúralas y mantenlas limpias para prevenir infecciones, ya que la humedad podría complicarlas. Apóyalo ante tormentas: Si le asustan los truenos, acompáñalo y crea un ambiente tranquilo para reducir su ansiedad.

Perritos en temporada de lluvia

Los perros son seres vivos que también sienten frío, miedo y alegría. Un poco de prevención hará que pasen esta temporada seguros y felices.