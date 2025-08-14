Eternal Roots: Bella Hadid revoluciona el ritual de perfumería con fuerza, dulzura y estilo

Bella Hadid lanza Eternal Roots lanza Eternal Roots

Una fragancia que es más que un aroma: es ritual, hidratación y actitud

Bella Hadid vuelve a sorprendernos con Eternal Roots, el quinto lanzamiento de su marca Ôrəbella, disponible desde el 13 de agosto de 2025 en su sitio web y a partir del 24 de agosto en tiendas Ulta Beauty. Esta fragancia no es una más: es una mezcla bifásica sin alcohol, hidratante, y que invita a un ritual de belleza consciente.

ANUNCIO

¿Qué huele? Frescura frutal, notas amaderadas y un toque de magia

Notas de salida : lychee jugoso, bergamota brillante y un toque chispeante de pink pepper.

: lychee jugoso, bergamota brillante y un toque chispeante de pink pepper. Corazón envolvente : flor de frambuesa, azúcar rosada, ante y labdanum, para un aire gourmand sofisticado.

: flor de frambuesa, azúcar rosada, ante y labdanum, para un aire gourmand sofisticado. Fondo profundo: papirus, vetiver, patchouli y humo de abedul — una base que remite a la conexión con la tierra y la solidez personal.

Alma emocional: raíces, equilibrio y memoria sensorial

En entrevistas recientes, Bella describe Eternal Roots como un puente entre tu “fuerza interior y la luz que te sostiene”, inspirado en la nostalgia emocional, los recuerdos de infancia y la importancia de mantenernos conectados y auténticos. Lo ve como un perfume andrógino, libre y servido como hidratante, una experiencia aromática y sensorial diaria.

Diseño y estilo: terracota, geode y Y2K vibes

La presentación de Eternal Roots cumple con la estética icónica de Orebella: un frasco inspirado en geodas, ahora con tonos terracota y rosa suave, evocando tanto la tierra como la geología luminosa. Para su campaña, Bella apostó por looks veraniegos con aire nostálgico Y2K —desde un poncho transparente estilo “free the nipple” hasta outfits con vibra disco, combinados con el emblemático peinado “pouf” que marca tendencia nuevamente.

¿Por qué deberías probarlo?