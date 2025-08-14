Viajes Palacio festeja temporada de chiles en nogada con Puebla

Temporada de chiles en nogada

Viajes Palacio anunció una colaboración gastronómica con el Gobierno de Puebla, a través de la Secretaría de Desarrollo Turístico para celebrar la temporada de Chiles en Nogada.

ANUNCIO

Este platillo se podrá disfrutar en diez tiendas del Palacio de Hierro, en la Ciudad de México, Querétaro y Puebla del 15 de agosto al 30 de septiembre.

El Chile en Nogada es un platillo que vinculado a la Independencia Nacional, por ello, en su presentación destacan los colores de la bandera y del Ejército Trigarante: verde, blanco y rojo. Siendo la muestra más refinada del Barraco llevado al arte culinario de México.

La tradición cuenta que, monjas Agustinas eligieron ingredientes locales de temporada, como el chile Poblano que le da el color verde, la salsa de nuez de Castilla el color blanco, y la Granada el color rojo para crear un platillo especial que honrara la visita de Agustín de Iturbide.

Además, su producción involucra toda una cadena de valor: desde los agricultores poblanos que cultivan ingredientes como chile poblano, manzana panochera, pera lechera, durazno criollo, nuez de Castilla, granada y perejil, hasta cocineras tradicionales, restaurantes, hoteles, touroperadores y prestadores de servicios de Puebla.

Por esto, el Chile en Nogada es orgullo nacional, que Viajes Palacio no ha dudado en honrar en sus restaurantes del Palacio de Hierro Polanco, Coyoacán, Satélite, Santa Fe, Antara, Centro Histórico Perisur y Durango, así como en Querétaro y Puebla.

Asimismo, los restaurantes transmitirán un video del festival, así como la nueva marca turística de Puebla en cartas y manteles de los establecimientos.