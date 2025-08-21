Trabajos más demandados en 2023 y la forma solicitarlos

El mercado laboral en México ha experimentado cambios significativos y profundos en los últimos años, muchas veces ligados a las nuevas tecnologías de la información. Y sí, allí empieza a aparecer la Inteligencia Artificial como apoyo a los reclutadores, algo que en 2025 es mucho más frecuentes que en el año anterior y que en 2023 era difícil de efectuar.

Pero lo que es un hecho, es que la busqueda de trabajo, de los mejores empleos, es una constante, así que crear un currículm para tal tarea es fundamental. Para ellos hay formatos de currículum en word que debemos tomar en cuenta.

Y esto que siempre es válido, lo es para los últimos años.

2023 y 2024 no fueron la excepción y nos dan un buen panorama de lo que se vive este año. Impulsados por la digitalización, la innovación y la creatividad, las formas de empleo se modifican muy rápidamente. Según diversas fuentes, los empleos más demandados en México para 2023 y 2024 se centran, a saber:

-En Tecnología y Desarrollo de Software

-En áreas para desarrolladores de software y programadores: con habilidades en lenguajes de programación como Java, .NET y Cobol.

-En espacios para Ingenieros de Machine Learning: expertos en inteligencia artificial y aprendizaje automático.

-En espacios para Desarrolladores Full Stack: capaces de manejar todos los aspectos de la creación y mantenimiento de aplicaciones web.

-Análisis de Datos y Ciberseguridad

-Analistas de datos: expertos en interpretar y utilizar la información para mejorar los procesos y estrategias empresariales.

-Especialistas en ciberseguridad: responsables de proteger los sistemas informáticos de las amenazas externas.

-Marketing Digital y Ventas

En este contexto, es seguro, la competencia por un espacio laboral es muy dura (sobre todo cuando se busca una buena paga). Un currículum vitae bien estructurado y actualizado es fundamental para destacar en un mercado laboral competitivo.

Algunos consejos para potenciar tu currículum son mantener habilidades actualizadas y hacerlo ver el documento: Hay que incluir certificaciones y cursos relevantes en áreas como desarrollo de software, análisis de datos y ciberseguridad.

Desarrollar un portafolio de proyectos y muestra tus habilidades prácticas y creativas a través de proyectos destacados, también es fundamental.

En resumen, los empleos más demandados en México para 2023 y 2024 requieren habilidades en tecnología, análisis de datos, marketing digital y salud.

Un currículum bien estructurado y actualizado es fundamental para destacar en un mercado laboral competitivo. Puedes encontrar más información sobre oportunidades laborales.