Belleza & Bienestar celebra 10 años impulsando el autocuidado en la tercera edad

El programa Belleza & Bienestar (B&B) de la Cámara Nacional de la Industria de Productos Cosméticos y del Hogar (CANIPEC) celebró su 10º aniversario con un encuentro que puso en el centro el papel del autocuidado en la tercera edad.

Durante esta década, B&B se ha consolidado como una fuente confiable de información para los consumidores, promoviendo decisiones conscientes y responsables en torno a productos de cuidado personal. Su labor se ha enfocado en temas clave como la seguridad, la educación, la inclusión, la sustentabilidad y la promoción del autocuidado, reforzando la idea de que la belleza es una dimensión amplia y libre de estereotipos.

La fecha de la celebración coincidió con el Día Nacional de las Personas Adultas Mayores —conmemorado en México desde 1998 cada 28 de agosto—, lo que dio un marco aún más significativo a la jornada. Esta efeméride busca reconocer el valor de los adultos mayores, celebrar su experiencia de vida y reivindicar su derecho a una vejez digna, saludable y plena.

En este contexto, Rosa María Sánchez, directora general de CANIPEC y vocera de B&B, destacó que “la belleza no tiene edad, género, tamaño o color” y que el autocuidado debe entenderse como una forma de respeto y amor propio, accesible a todas las personas en cada etapa de su vida.

Voces inspiradoras y un mensaje de inclusión

La celebración incluyó un panel donde especialistas y figuras públicas compartieron sus reflexiones sobre el papel del autocuidado en la vida adulta. Entre ellas, la reconocida actriz Ana Martín ofreció un testimonio personal sobre cómo ha enfrentado los estigmas y presiones estéticas hacia las mujeres mayores, subrayando que los productos de cuidado personal representan herramientas de autocuidado y amor propio que acompañan el proceso de envejecer con dignidad.

Por su parte, la Maestra Ana Lilia Pérez Quintero, representante de la Fundación de Ayuda a la Ancianidad I.A.P., recalcó que el autocuidado es un derecho y una necesidad en la población adulta mayor. “El autocuidado en la tercera edad no es un lujo, es una necesidad. Un hábito tan sencillo como aplicar una crema puede tener un impacto profundo en la autoestima y la calidad de vida”, afirmó.

El panel no solo visibilizó los desafíos que enfrentan los adultos mayores, sino que también abrió un diálogo sobre la evolución de la industria del cuidado personal hacia un modelo más incluyente, representativo y ético, en el que todas las personas puedan verse reflejadas.

Compromiso social y bienestar integral para todas las edades

Como parte de la conmemoración, Belleza & Bienestar y nueve de sus empresas miembro —entre ellas L’Oréal, Beiersdorf, Amway y Swiss Just— anunciaron una alianza para donar 70 kits de cuidado personal a la Fundación de Ayuda a la Ancianidad I.A.P., con el objetivo de mejorar las rutinas de autocuidado de personas de la tercera edad en situación de vulnerabilidad.

Esta acción se suma a los esfuerzos de una industria cada vez más comprometida con la responsabilidad social y la construcción de un bienestar integral. La iniciativa también envió un mensaje claro: nunca es tarde para empezar a cuidarse, y la edad no debe ser un obstáculo para incorporar hábitos saludables y disfrutar de los beneficios del cuidado personal.

El evento también resaltó que los hábitos de cuidado desde edades tempranas impactan en la salud y el bienestar en etapas posteriores, pero al mismo tiempo reforzó que cada edad es un buen momento para comenzar. La importancia de mantener rutinas constantes y de apostar por productos adecuados y seguros se convirtió en uno de los ejes principales de la conversación.

Con este aniversario, Belleza & Bienestar reafirmó su misión de fomentar un enfoque holístico de belleza, que abarque lo físico, lo mental y lo emocional, sin distinciones de edad, género o condición. La celebración no solo marcó un logro institucional, sino que abrió un horizonte hacia una industria más humana, incluyente y comprometida con la salud y la representación en todas las etapas de la vida.