Viva Guanajuato 2025: la experiencia cultural y gastronómica que enaltece las Fiestas Patrias

Fiestas Patrias en Guanajuato

Guanajuato da inicio a las Fiestas Patrias con el festival cultural y gastronómico Viva Guanajuato, un evento que busca enaltecer las raíces patrias y posicionar a la capital como un destino histórico y culinario de primer nivel. Del 12 al 16 de septiembre, los visitantes podrán disfrutar de una experiencia sensorial que combina historia, cultura y sabores tradicionales, transformando la ciudad en un escenario vivo de orgullo y tradición mexicana.

El festival no se limita a espectáculos artísticos: mariachis, estudiantinas, danzas tradicionales, pasarelas de moda con identidad, teatro al aire libre y espectáculos de video mapping animarán los rincones más emblemáticos de Guanajuato, como la Plaza de la Paz, la Plaza San Roque y las Escalinatas del Teatro Juárez, generando un ambiente festivo que conecta a locales y turistas con la cultura mexicana.

Marco Borunda Sánchez, presidente de la Asociación de Restaurantes de Guanajuato Capital y miembro del comité organizador, destacó que el festival busca consolidar la ciudad como un destino cultural y gastronómico de clase mundial, capaz de atraer turismo recurrente y fortalecer la economía local.

Gastronomía de excelencia: chefs y restaurantes que cuentan historias

El cartel gastronómico del festival reúne a figuras locales e internacionales, quienes ofrecerán cenas maridaje, cocina endémica y propuestas de mixología. Entre los chefs invitados destacan Karen Valadez Burstein, Domingo Martínez, Laurine Vernier, Christian Arreguín, J. Refugio Aguirre, Karla María Romero, Carlos Montero y Guaida, quienes llevarán la riqueza culinaria de México a cada plato.

Más de 20 restaurantes y bares abrirán sus puertas como parte de la ruta culinaria, incluyendo Tasca de la Paz, Hila Sky Bar, Trattoria Centro, Van Gogh, Posada Santa Fe, Hotel Edelmira, Bar Luna, Canastillo de Flores, La Condesa, Casona Alonso, Casa Dorada, Corazón Mexicano, Casa Ofelia, Hacienda San Matías, El Reto, Theo, Terraza Trattoria Marfil, Bodega 4, Pastelería Yesi, Club Café y Las Vieyras.

El festival también incluye el Concurso de Mixología, donde bares emblemáticos presentan creaciones originales inspiradas en los sabores y tradiciones de México, permitiendo a los visitantes explorar la diversidad de la coctelería local mientras disfrutan de un ambiente festivo y patrio. Participan Van Gogh, Hila Sky Bar, Bar Luna, La Condesa, Retto, Hacienda San Matías, Tasca de la Paz, Las Vieyras, Trattoria Centro, Trattoria Terraza, Posada Santa Fe, Hotel Edelmira y Corazón Mexicano.

Basilica de Guanajuato

Agenda y tradiciones: cultura que se vive en cada rincón

Viva Guanajuato 2025 ofrece una agenda diversa que combina entretenimiento, arte y tradición:

Viernes 12: Pasarelas de moda con identidad en el Mercado Hidalgo, Plaza San Fernando y Escalinatas del Teatro Juárez; Mariachada Folclor y Patria desde Plaza de la Paz hasta San Roque; video mapping en Plaza San Roque y la cena “Guanajuato en tu Plato” en el Mesón de San Antonio.

Pasarelas de moda con identidad en el Mercado Hidalgo, Plaza San Fernando y Escalinatas del Teatro Juárez; desde Plaza de la Paz hasta San Roque; video mapping en Plaza San Roque y la cena “Guanajuato en tu Plato” en el Mesón de San Antonio. Sábado 13 y domingo 14: Exposición fotográfica Indios Tejocoteros en el Paseo Von Humboldt; Mercadito Manos de Guanajuato en Plaza Allende; estudiantinas, mariachis y el espectáculo Conspiraciones a la Carta con teatro al aire libre en restaurantes y plazas.

Exposición fotográfica en el Paseo Von Humboldt; en Plaza Allende; estudiantinas, mariachis y el espectáculo con teatro al aire libre en restaurantes y plazas. Lunes 15: Ballet Folklórico de la Universidad de Guanajuato en el Teatro Juárez y el tradicional Grito de Independencia en la Alhóndiga de Granaditas a las 21:00 hrs.

en el Teatro Juárez y el tradicional a las 21:00 hrs. Martes 16: El gran Desfile Conmemorativo de la Independencia recorrerá el corazón de la ciudad a partir de las 9:00 hrs.

Más allá de la celebración, el festival busca incrementar la derrama económica en restaurantes, hoteles y comercios, además de atraer a un público que regrese en temporadas culturales y de eventos especiales, consolidando a Guanajuato como un destino turístico integral.

Para los visitantes, Viva Guanajuato no solo es una oportunidad para disfrutar de la cultura y la gastronomía, sino también una forma de vivir México en su máxima expresión, fusionando historia, sabores y tradiciones en un solo lugar.

El festival Viva Guanajuato 2025 reafirma la identidad mexicana a través de la cultura, la gastronomía y la celebración patrimonial, convirtiéndose en una experiencia inolvidable para todos los públicos y en un punto de encuentro para quienes desean explorar, aprender y disfrutar la riqueza cultural de Guanajuato.