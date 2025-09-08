Purificación: El laboratorio de destilados que transforma botánicos en historias embotelladas

Experiencia sensorial de destilados de ginebra en Purificación Foto: Fernando Huacuz

En el corazón de la Roma, en una casona de Cerrada de Salamanca, dos ingenieros químicos han convertido un sueño de más de una década en un espacio donde el aprendizaje y la creatividad se mezclan con el placer de un buen trago. Garbiñe Galindo y Pablo Céspedes, fundadores de Purificación Laboratorio de Destilados, invitan a que cada visitante diseñe y destile su propia ginebra, en un viaje sensorial que ellos describen como “una historia en cada trago”.

“Queríamos traer a México algo que no existiera, una experiencia inmersiva donde no solo vienes a tomar, sino a aprender y crear tu propia receta”, cuenta Garbiñe, mientras recuerda cómo las experiencias que vivieron en viajes al extranjero los inspiraron a crear su propio laboratorio en 2022.

Para ellos, la clave está en los botánicos mexicanos. “Tenemos toronjil, cedrón, flores y hierbas que están en la memoria colectiva: en los tés de la abuelita, en remedios caseros. Integrarlos a la ginebra no solo aporta aromas y sabores únicos, sino que da identidad a cada botella”, explica Pablo.

La experiencia que ofrecen, conocida como Gin Lab, es un proceso guiado pero abierto a la experimentación. Los asistentes reciben un coctel de bienvenida, aprenden la historia y técnica detrás de la ginebra, diseñan su propia receta, seleccionan botánicos, destilan en pequeños alambiques y finalmente embotellan y etiquetan su creación con el nombre que deseen. “Queremos que se lleven a casa una ginebra que les encante, que puedan presumir y compartir. Por eso decimos que es de autor”, añade Galindo.

Más allá de la técnica, Purificación busca despertar conciencia. “La gente sale de aquí cuestionándose lo que toma. No es que a alguien no le guste la ginebra, es que no ha encontrado la que le gusta”, reflexiona Céspedes.

Con la apertura de su segunda sede en la colonia Roma, los fundadores quieren acercar aún más esta experiencia a quienes buscan vivir algo distinto en la Ciudad de México. Y aunque el camino no ha sido fácil —su proyecto se gestó durante la pandemia—, hoy celebran que su ginebra ya ha sido reconocida internacionalmente con una medalla de oro en Bruselas.

“Purificación es un sueño hecho realidad. Le hemos dedicado años, noches sin dormir, investigación y pasión. Estar aquí, en nuestro segundo laboratorio, es la prueba de que cada esfuerzo valió la pena”, dice Garbiñe con una sonrisa que refleja orgullo y emoción.

El proyecto ha crecido: además del Gin Lab, ofrecen experiencias como el Agave Lab, para crear mezcal artesanal; las Martinis’ & Negronis’ Nights, dedicadas al cóctel clásico; y talleres de mixología creativa. También producen ginebras premiadas internacionalmente, como su etiqueta que obtuvo medalla de oro en Bruselas.

Más que un bar o un taller, Purificación es un espacio para experimentar, aprender y crear. Un lugar donde cada botella lleva impresa una historia: la de quien la destiló.

Purificación busca expandirse a otras ciudades de México y, eventualmente, al extranjero. Por ahora, el laboratorio en la Roma se ha convertido en un espacio de encuentro para entusiastas, viajeros, parejas y grupos de amigos que quieren vivir una experiencia distinta, relajada y sensorial.

“Esto es solo el inicio”, concluyen. “Queremos que la gente se lleve no solo una botella, sino el recuerdo de haber creado algo propio. Porque aquí, cada historia cabe en un trago”.