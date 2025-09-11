La IA aún es ineficiente en la prevención del suicidio

IA ineficiente para la prevención del suicidio

Un estudio de la Universidad de Melbourne en Australia, destacó que la precisión de los algoritmos no es suficiente aún para detectar a personas que están en riesgo de atentar contra su vida. La investigación publicada en Plos Medicine analizó 53 estudios que utilizaron aprendizaje automático para predecir suicidio y/o autolesiones, un análisis que incluyó mas de 35 millones de historiales médicos que incluían 250 mil casos tratadas en hospitales.

Como resultado pudieron observar que los algoritmos clasificaron erróneamente a más de la mitad de pacientes que posteriormente acudieron a servicios de salud por autolesiones o fallecieron de manera autoinfligida. Además, de las personas que fueron calificadas como de “alto riesgo” sólo el 6% se suicidaron y menos del 20% regresó a servicios de salud por autolesiones.

La propiedades predictivas de los métodos modernos basados en inteligencia artificial, a pesar de su deficiencia y nula mejora con respecto a métodos tradicionales, si han ayudado a reorientar el desarrollo para nuevos algoritmos de predicción de riesgos, puesto que en los últimos 50 años se han desarrollado múltiples escalas de evaluación que resultaron ser poco útiles.