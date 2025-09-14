Checo Pérez x MAJA: la colección que une velocidad, estilo y orgullo mexicano

Colección MAJA Sportswear x Checo Pérez Foto: MAJA

La espera terminó. Sergio “Checo” Pérez presentó oficialmente su primera colección junto a MAJA Sportswear, la marca mexicana de ropa outdoor que ha revolucionado el mercado con innovación y orgullo nacional.

El lanzamiento se llevó a cabo el pasado 3 de septiembre en el Kartódromo Checo Pérez, en Guadalajara, con un evento que combinó velocidad, fuego y naturaleza. Durante la presentación se estrenó el nuevo anuncio oficial, en un encuentro que reunió a medios, creadores de contenido e influencers.

Una colección con detalles únicos

La línea Checo Pérez x MAJA incluye camisas, chamarras, chalecos, gorras y más, todas diseñadas para trascender lo deportivo. Cada prenda integra elementos inspirados en la trayectoria del piloto y en la cultura automovilística, lo que convierte a la colección en un homenaje a su estilo dentro y fuera de las pistas. Entre sus características más destacadas se encuentran:

● Pull zippers inspirados en las llantas de los monoplazas.

● Bolsas con siluetas que evocan alerones.

● Mensajes ocultos en etiquetas como “Checo is a legend”, “Mexican Minister of Defense” y su icónica frase “Never Give Up”.

● Tecnología MAJA®: protección solar UPF50+, telas repelentes al agua, cierres magnéticos y ventilación estratégica.

Entre las piezas más simbólicas de la colección, destaca la gorra edición limitada “We Are Back”, convertida ya en emblema del regreso del piloto y de la lealtad de su afición.

“Estuve mucho tiempo esperando este momento. Y cuando decidí aventurarme, supe que no podía ser a medias”, afirmó Sergio “Checo” Pérez al presentar la colección.

Con esta colaboración, MAJA Sportswear reafirma su visión como la primera marca mexicana que se atreve a competir en las grandes ligas, llevando el outdoor a nuevos territorios con un sello nacional.

Con más de 80 tiendas en México y envíos a Estados Unidos y Canadá, la marca consolida su expansión y fortalece su presencia a través de alianzas estratégicas. La colección Checo Pérez x MAJA ya está disponible en todas las sucursales de la marca y en línea en www.majasportswear.com.