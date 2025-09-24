Fundación Bee2be celebra el poder del diseño y la conciencia ambiental en su Premiación Internacional 2025

Paola Hinojos, Rebeca Santos, y Jaime Ibiza Foto: Cortesía

El Foro La Paz se convirtió en el escenario de una velada mágica e inspiradora con la Ceremonia de Premiación del Concurso Internacional de Diseño Bee2be 2025, una celebración que unió creatividad, moda y compromiso ambiental en torno al ser más importante del planeta: la abeja.

Conducida por Beatriz Calles y Víctor Sabido, que junto a Jaime Ibiza, como invitado especial, se convirtió en un emotivo encuentro de arte, creatividad, moda y conciencia ambiental.

La noche estuvo marcada por momentos emotivos como la presentación de nuevos integrantes de la Orden de Xunan Kab, el consejo que acompaña a la fundación en su misión. Calles fue investida como cabeza de la orden por Sabido, mientras que la diseñadora Sofía Hegel recibió su nombramiento de manos del creador Jaime Ibiza.

Ceremonia de Premiación del Concurso Internacional de Diseño Bee2be 2025 Foto: Cortesía

Entre los asistentes destacaron personalidades como Ricardo Covalín, Aline Bortoloti, Desireé Navarro, así como los joyeros Karren Marrún y Omar Guerrero, quienes respaldaron el encuentro con su visión artística y su compromiso con el medio ambiente. La diseñadora Paola Hinojos, directora de Fashion Group International México y juez del certamen, tomó la palabra para reconocer el talento de los jóvenes creativos y la importancia de sumarse a la causa ambiental de Bee2be.

La noche también incluyó una exhibición con las obras seleccionadas del concurso, confirmando la fuerza creativa de las nuevas generaciones que utilizan el arte y el diseño como vehículo de conciencia ambiental.

Los ganadores que dejaron huella

Concurso de Pasarela Virtual Bee2be: el triunfo fue para la Universidad Anáhuac Oaxaca, con el diseño Ecosistema Invisible, creado por Jessica Abigail Ávila Morales, Marysa Fernanda Vicente Ramírez y Cynthia Ximena Pérez González.

Kornit Konnections Contest: el primer lugar fue para Rebeca Santos con su obra Las Abejas en la Rosca, ganando un viaje todo pagado a Estados Unidos para Kornit Konnections 2026. El segundo lugar lo ocupó Alejandra Membrillo Noreña con su diseño que será producido en mascada y vendido en Bee2be.org.

Un movimiento con causa

La ceremonia confirmó que el diseño puede ser un poderoso aliado en la defensa del planeta. Con cada propuesta, los jóvenes creativos no solo mostraron talento, sino un profundo compromiso con la protección de la abeja melipona y la biodiversidad de México.

La Fundación Bee2be, dedicada a la conservación de abejas nativas, reafirmó su invitación a la comunidad creativa y al público en general a sumarse a este movimiento global. Porque como lo demuestra Falsas Expectativas, el arte y la moda pueden transformarse en un mensaje poderoso: cuidar a las abejas es cuidar la vida misma.