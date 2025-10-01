Chivas Regal Crystal Gold: La innovación que revoluciona la tradición

Charles le Clerc fusiona talento y sofisticación junto a Chivas Regal Foto: Cortesía (Mark Cocksedge)

La reconocida marca de whisky escocés delujo, Chivas Regal, anuncia hoy el lanzamiento global de su más disruptiva innovación:Chivas Regal Crystalgold, un espíritu pionero que desafía todo lo que se creía conocer desu portafolio de fama mundial.

Elaborado a partir de una mezcla única y perfeccionado mediante un proceso de filtraciónvanguardista, Chivas Regal Crystalgold demuestra excelencia técnica, ofreciendo unasuavidad y transparencia extraordinarias, sin sacrificar la profundidad de carácter y laartesanía que distinguen el estilo inconfundible de la marca.

Uniendo la versatilidad y frescura de un destilado cristalino con la riqueza de sabor ycomplejidad de un espíritu añejado en roble, Chivas Regal Crystalgold se presenta comouna alternativa elevada a los destilados tradicionales, ideal para esos atardeceres queinvitan a algo fresco y sofisticado. Se disfruta solo, en las rocas o en cóctel, siempre conuna experiencia de suavidad inigualable.

Siempre hemos creído que la innovación debe potenciar la tradición, no reemplazarla, yChivas Regal Crystalgold es la máxima expresión de esa filosofía. Lleva el arte del blendingmás allá de lo imaginable”, comentó Sandy Hyslop, Master Blender de Chivas Regal.

“Tras años de experimentación, perfeccionamos un proceso de filtración que elimina el colorpero preserva el sabor, creando una experiencia única. El objetivo no fue solo innovar, sinoconservar lo que la gente ama de un destilado añejado en roble, presentándolo de unamanera nunca antes vista. La claridad sorprende, pero el sabor es indiscutiblementenuestro.”

En el centro de este lanzamiento está Charles Leclerc, Embajador Global de la marca,cuya mentalidad innovadora y búsqueda constante de la excelencia reflejan elespíritu detrás de Crystalgold. Reconocido por su precisión dentro y fuera de la pista–incluyendo su pasión por el ajedrez– Leclerc encarna la capacidad de anticipar cadamovimiento, cualidad que también define el meticuloso arte del blending y la innovación deChivas Regal.

“Desde que me uní a Chivas Regal, me ha inspirado su compromiso inquebrantable con lamaestría y su capacidad de equilibrar herencia e innovación,” expresó Charles Leclerc.“Esa filosofía resuena profundamente conmigo: refleja cómo enfrento mi carrera y mispasiones fuera de la pista, como el ajedrez, donde la estrategia y la precisión lo son todo.Chivas Regal Crystalgold representa exactamente ese espíritu: desafiar los límitesmanteniéndose fiel a las raíces.”Para celebrar este lanzamiento, Leclerc y Chivas Regal crearon el Crystalgold Spritz, uncóctel moderno a base de cítricos, flor de saúco y menta, realzado con champaña yChivas Regal Crystalgold. Un giro contemporáneo a un clásico atemporal, tan innovadorcomo el propio espíritu.

“Con el 75%* de los consumidores buscando destilados que acompañen transiciones deldía a la noche, Chivas Regal Crystalgold responde a esta creciente demanda con unapropuesta más ligera y versátil, llenando un espacio único dentro de nuestro portafolio,”añadió Nick Blacknell, Director de Marketing de Chivas Regal. “Es una innovación enfiltración y sabor, pero más allá de eso, es una declaración de quiénes somos: audaces,estratégicos y siempre un paso adelante.”Chivas Regal Crystalgold ya está disponible en México, en todas las cadenas deautoservicio, licorerías especializadas y plataformas de venta en línea.