1,500 millones de hamburguesas consumidas al año en México

En México, se consumieron más de 1.5 millones de hamburguesas durate un solo año, el de 2023, esto de acuerdo a la empresa de investigación de mercados Euromonitor International. Las hamburguesas consumidas en nuestro país representaron 35 mil millones de pesos

Después de los tacos, las alitas y la comida típica, la hamburguesa es el platillo más solicitado, principalmente en Monterrey, Guadalajara, Cd. Juárez, Mexicali, Tijuana, Culiacán, Toluca y la Ciudad de México.

De acuerdo a la plataforma Didi Food, consultada por el Laboratorio de Datos contra la Obesidad (LabDO), su venta las posicionó como uno de los tres alimentos más solicitados por las y los mexicanos, registrando aproximadamente 440 mil piezas ordenadas al mes.

La agencia Kantar Worldpanel destacó por su parte que los principales consumidores de hamburguesas en nuestro país son hombres, personas entre 30 y 40 años, así como familias de clase media con adolescentes. Estos mismos datos indican que aproximadamente el 11 por ciento de los hogares optaron en algún momento por este producto.

Una sola hamburguesa sencilla, con papas, aporta hasta mil 800 calorías que pueden aumentar según el tamaño, tipo de carne, de pan y sobre todo de cuántos ingredientes se le añadan.

Este popular alimento, al ser consumido en exceso, puede afectar la salud y causar sobrepeso, obesidad, enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, hipertensión, hígado graso y problemas digestivos, entre otros.

Cabe señalar que la Organización Mundial de la Salud sugiere que la ingesta calórica diaria para una persona debe ser de entre mil 500 y 2 mil calorías para mujeres adultas y de 2 mil 2 mil 500 para hombres adultos, dependiendo de la edad, el peso, la altura y el nivel de actividad física.