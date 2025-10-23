¡Renta un auto en la CDMX y vive un fin de semana inolvidable!

La Ciudad de México es un destino increíble por su mezcla de historia y modernidad. Aquí puedes disfrutar de arte y cultura por todos lados, probar una gastronomía de primer nivel, hospedarte en los mejores hoteles y vivir un ambiente urbano lleno de energía.

Si buscas lugares para visitar en la CDMX en fin de semana, hay opciones para todos los gustos y también destinos cercanos ideales para desconectarte en la naturaleza.

La mejor manera de moverte es rentar un auto, así puedes recorrer la ciudad como quieras, sin depender de nadie, más que de tus planes. Si lo recoges en alguna de las agencias del aeropuerto, puedes arrancar tu recorrido de inmediato y aprovechar al máximo tu fin de semana.

Viernes: aterriza y empieza tu recorrido

Comienza tu viaje manejando desde el aeropuerto hasta las colonias Roma y Condesa, dos de las zonas más animadas y con más vida de la ciudad.

Para hospedarte, puedes hacerlo en el Hotel Condesa DF, situado justo entre estas dos colonias.

Este hotel boutique mezcla un edificio neoclásico francés de 1928 con un diseño contemporáneo lleno de detalles únicos, desde los muebles de la diseñadora parisina India Mahdavi hasta las baldosas de piedra y sus espacios abiertos.

Su estilo moderno, cálido y elegante lo hace ideal para descansar y recargar energías antes de salir a recorrer la ciudad.

Por la tarde, date una vuelta por las calles de Roma y Condesa. Visita algunas de las galerías más conocidas del país, como OMR o Arroniz Arte Contemporáneo, y pasa por algunas boutiques. Luego, disfruta de un almuerzo en terrazas como Balmori Rooftop o Supra Roma Rooftop, donde el ambiente invita a relajarte y disfrutar de la ciudad desde las alturas.

Para la comida, reserva en Rosetta, un restaurante galardonado con una estrella Michelin de la chef Elena Reygadas, que ofrece una fusión de sabores mexicanos y mediterráneos en un ambiente que conquista desde el primer bocado.

Termina la noche en alguna cafetería de la Condesa, como Brewklyn Coffee House o Malcriado, disfrutando del ambiente animado y sofisticado que hace de la Ciudad de México un lugar inolvidable.

Sábado: entre arte, sabores y arquitectura

Comienza el sábado dirigiéndote a Polanco, una de las zonas más elegantes de la ciudad por su elegancia y ambiente cosmopolita.

Para empezar el día, disfruta de un brunch en Touló Café, Catamundi o Conejo Blanco, con platillos inspirados en la cocina mexicana y europea, todos con un toque contemporáneo y preparados con ingredientes frescos.

Después, recorre las calles de Polanco y visita algunas de sus joyas culturales. El Museo Soumaya sorprende con su arquitectura única y su colección de arte que abarca desde esculturas clásicas hasta piezas contemporáneas.

Muy cerca, la Colección Jumex ofrece exposiciones de arte moderno y contemporáneo de artistas internacionales, convirtiéndolo en un punto obligatorio para quienes aman el arte.

Para la comida, vale la pena reservar en Pujol, del chef Enrique Olvera, con dos estrellas Michelin, o en Quintonil, del chef Jorge Vallejo, con dos estrellas Michelin también, donde cada platillo combina la tradición mexicana con un enfoque contemporáneo y creatividad.

Otra opción excelente es Au Pied de Cochon, que ofrece cocina francesa con ingredientes selectos y presentaciones cuidadas, perfecta para disfrutar de un almuerzo memorable en Polanco.

Muy cerca se encuentra Chapultepec, un lugar perfecto para recorrer sus jardines y museos con calma. El Museo de Arte Moderno y el Museo Tamayo, rodeados de áreas verdes, invitan a pasear tranquilamente y disfrutar del entorno.

No te pierdas el Castillo de Chapultepec, donde la historia, la arquitectura y las vistas panorámicas de la ciudad se combinan para crear un momento memorable.

Para cerrar el día, disfruta de una cena en Ilios Greek Estiatorio, con auténtica comida griega, o en Animal, un restaurante que destaca por su propuesta gastronómica innovadora, donde cada platillo combina técnicas modernas con sabores intensos y originales, ofreciendo una experiencia culinaria sorprendente y memorable.

Domingo: naturaleza, cultura y descanso urbano

Comienza el domingo en Santa Fe, un distrito moderno que combina arquitectura vanguardista, plazas amplias y miradores con vistas panorámicas de la ciudad.

Para empezar la mañana con tranquilidad, disfruta de un brunch en Torino, un lugar con un ambiente acogedor que recuerda a una villa toscana, con amplia terraza y un menú que va desde pastas frescas hasta pizzas al horno de piedra.

Otra opción es Carolo, reconocido por su repostería artesanal y sus platillos que combinan sabores mexicanos y mediterráneos, todo servido en un espacio moderno y elegante.

Después del brunch, da un paseo por el Parque La Mexicana, un espacio moderno y cuidado que invita a caminar entre jardines, lagos y áreas verdes, ideal para relajarte y disfrutar del ambiente urbano al aire libre antes de continuar tu recorrido.

Al mediodía, conduce hacia Paseo de la Reforma, una de las avenidas más emblemáticas de la ciudad.

Aquí puedes visitar el Ángel de la Independencia, el Monumento a la Revolución, y admirar la arquitectura moderna de edificios icónicos como la Torre Reforma y laTorre Mayor mientras caminas por sus amplias avenidas.

Para cerrar el día con una experiencia gastronómica y vistas espectaculares, reserva en Cityzen Rooftop Bar, ubicado en el hotel Sofitel Reforma, o en Ling Ling, en el Ritz-Carlton, donde la cena se combina con panorámicas únicas de la ciudad.

Escápate y continúa la experiencia

Para cerrar tu viaje, puedes escaparte a Valle de Bravo, a unas dos horas de la ciudad. Este destino combina lago, montañas y bosques, ideales para relajarte, caminar por sus senderos y disfrutar de la tranquilidad del entorno.

Para la comida, restaurantes como Na-ha El Santuario, Bistrótorres, VE Cocina Española y Xian ofrecen platillos elaborados con ingredientes de alta calidad, convirtiendo cada comida en una experiencia culinaria memorable.

Otra opción cercana es Tepoztlán, un Pueblo Mágico que invita a recorrer sus calles coloridas, disfrutar de la artesanía local y subir al Cerro del Tepozteco para admirar panorámicas impresionantes de los alrededores.

Para la cena, lugares como Terraza Colibrí, Restaurante Axitla o El Ciruelo combinan cocina de calidad con vistas espectaculares del cerro y un ambiente encantador, perfectos para cerrar la jornada con calma.

Al final del día, regresa a la Ciudad de México en auto, llevando contigo la sensación de haber disfrutado un fin de semana completo, con lo mejor del arte, gastronomía, arquitectura, naturaleza y descanso, cerrando una experiencia inolvidable.

Después de un fin de semana recorriendo la Ciudad de México, desde las calles llenas de vida de Roma y Condesa hasta la elegancia de Polanco y los modernos espacios de Santa Fe, es fácil ver todo lo que la ciudad tiene para ofrecer.

Arte, arquitectura, buena comida y lugares para relajarte se combinan en todos sus rincones, y si además te das una escapada a sitios cercanos como Valle de Bravo o Tepoztlán, puedes cerrar el viaje con tranquilidad y un poco de contacto con la naturaleza.

Si llegas directamente a una agencia especializada en la renta de autos en el aeropuerto de la CDMX, terminal 1, podrás moverte a tu ritmo, descubrir lugares fuera de lo común y aprovechar al máximo tu fin de semana sin depender de nadie.

Así, un fin de semana en la ciudad puede convertirse en una experiencia completa, llena de vistas espectaculares, buena comida y recuerdos que duran mucho más que 48 horas.