La Fundación John Langdon Down recibe el Allwyn Global Community Award en el Gran Premio de México

En el marco del Gran Premio de México de Fórmula 1, la Fundación John Langdon Down fue reconocida con el prestigioso Allwyn Global Community Award, otorgado por la empresa multinacional Allwyn, especializada en entretenimiento basado en loterías y patrocinadora de la F1.

Este galardón celebra la labor altruista y social de la fundación presidida por la maestra Sylvia G. Escamilla, quien ha liderado por más de cinco décadas un modelo integral de atención y educación para niños con Síndrome de Down y sus familias. El reconocimiento fue entregado este viernes en el Autódromo Hermanos Rodríguez, durante un evento previo a la tradicional carrera de Fórmula 1.

“Nuestro objetivo es garantizar que cada persona con Síndrome de Down esté plenamente incluida en la sociedad, y ganar el premio F1 Allwyn Global Community Award nos acerca un paso más a lograrlo”, expresó la maestra Escamilla al recibir el galardón.

La Fundación John Langdon Down fue seleccionada entre cinco organizaciones internacionales por su impacto sostenido en la comunidad. Gracias al donativo recibido, durante los próximos 12 meses se beneficiará a 89 niños de entre 6 y 18 años, potenciando sus habilidades, y se brindará capacitación y acompañamiento a 445 familiares y cuidadores.

“Esta generosa donación de Allwyn nos permitirá implementar un programa de apoyo integral que fomente el desarrollo, elimine barreras y promueva una inclusión que trascienda las fronteras de México”, añadió Escamilla.

El proyecto busca generar un impacto social más amplio, rompiendo estereotipos y promoviendo una sociedad más empática e inclusiva, al visibilizar las capacidades de las personas con Síndrome de Down y fomentar su independencia en ámbitos como la educación, el empleo y la vida comunitaria.

Este reconocimiento no solo visibiliza el trabajo de la Fundación John Langdon Down, sino que también posiciona a México como un referente internacional en iniciativas de inclusión social. La alianza entre el deporte, la filantropía y la educación demuestra que los grandes escenarios pueden ser también plataformas para el cambio positivo y la transformación comunitaria.