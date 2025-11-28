El Gobierno de la CDMX inicia la temporada navideña con una presentación multitudinaria de El Cascanueces en la explanada de Bellas Artes

. .

El Gobierno de la Ciudad de México dio inicio formal a la temporada navideña con una colorida y multitudinaria presentación del clásico ballet El Cascanueces, escenificado por más de 500 niñas, niños, jóvenes y talleristas de los PILARES (Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes), quienes ofrecieron un espectáculo lleno de música, danza y diversidad cultural en la explanada del Palacio de Bellas Artes.

El evento, celebrado frente al máximo recinto cultural del país, reunió a cientos de familias que abarrotaron la plaza para disfrutar de una adaptación comunitaria y festiva del ballet compuesto por Piotr Ilich Chaikovski. A diferencia de las puestas en escena tradicionales, esta versión sumó danzas folclóricas, urbanas y africanas, integradas creativamente a la narrativa clásica, con el objetivo de mostrar el talento plural que florece en los talleres de PILARES distribuidos por toda la capital.

La presentación contó, además, con la participación en vivo de la Orquesta Opus 89, dirigida por el maestro Enrique Calderón, integrante de la comunidad de PILARES. Su acompañamiento musical permitió que bailarines de distintas edades e incluso grupos completos de formación dancística se integraran a un montaje dinámico, inclusivo y cercano al público. Con vestuarios llenos de color, coreografías variadas y un elenco entusiasta, el escenario se convirtió en una auténtica celebración ciudadana.

Previo al inicio del espectáculo, el arquitecto Javier Hidalgo Ponce, coordinador general de PILARES, ofreció un mensaje de bienvenida al público asistente, destacando el papel fundamental de estos espacios comunitarios en la formación artística, educativa y social de miles de habitantes de la capital. Hidalgo recordó que llevar la danza, el arte y la cultura directamente a las calles, plazas y comunidades de la ciudad ha sido una estrategia impulsada desde los primeros años de la actual administración.

“Esta iniciativa de traer el arte a los ciudadanos, de devolver el espacio público a la cultura y a la convivencia, es un compromiso asumido desde el primer día por la actual presidenta. Hoy celebramos que miles de niñas, niños y jóvenes de los PILARES puedan mostrar su trabajo frente a uno de los recintos más emblemáticos de México”, señaló.

A lo largo de la función, el público pudo disfrutar de momentos emblemáticos del ballet, como la llegada de Clara y el Soldado Cascanueces, la batalla con los ratones y los tradicionales bailes del segundo acto, reinterpretados por las distintas escuelas de danza de PILARES. Las coreografías clásicas se entrelazaron con ritmos afromexicanos, fusiones contemporáneas, danza urbana y estampas folclóricas que reflejaron la diversidad cultural de la Ciudad de México.

Los más pequeños fueron protagonistas destacados. Con tutús blancos, moños rosados, coronas plateadas y maquillaje festivo, niñas y niños ejecutaron variaciones del “Vals de las Flores”, el “Danza del Hada de Azúcar” y otras escenas muy queridas por el público. Los aplausos fueron constantes, especialmente durante los momentos en que los participantes más jóvenes lograron coordinar rutinas complejas frente a una audiencia que, teléfono en mano, buscó capturar cada movimiento.

La presentación de El Cascanueces en Bellas Artes es parte de una serie de actividades decembrinas que el Gobierno de la Ciudad de México impulsará en distintos puntos de la capital durante las próximas semanas. Según los organizadores, la intención es llevar espectáculos gratuitos a barrios, colonias y explanadas delegacionales, priorizando la participación comunitaria y el acceso universal a la cultura.

Con una función vibrante, llena de entusiasmo juvenil y un ambiente familiar, el arranque de la temporada navideña en la explanada del Palacio de Bellas Artes reafirmó el compromiso de la ciudad con la cultura pública y la formación artística comunitaria. Este montaje de El Cascanueces no solo celebró la tradición decembrina, sino también el talento que surge todos los días dentro de los PILARES, donde miles de personas encuentran un espacio de expresión, aprendizaje y convivencia.